防疫酒精不必囤貨 300毫升小家庭可用一個月

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）疫情未歇，許多民眾抱怨還是買不到酒精。台糖與台酒日產量合計約逾22萬瓶，台酒表示，300毫升酒精可以讓小家庭使用超過1個月以上，呼籲民眾不用囤積酒精。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情蔓延，台灣人瘋搶口罩及酒精防疫，為了因應民眾需求，台酒及台糖也增加產能。台糖目前日產能約2萬瓶，台酒則是日產超過20萬以上，但仍不少民眾哀嚎買不到酒精。

國營事業主管說，防疫酒精產能較往日大幅增加，雖容量不一，不過，台酒、台糖合計日產逾22萬瓶。酒精販售通路多元，包含超商、量販店、健保藥局，但由於民眾恐慌心理，持續搶買酒精，導致市場供需失衡。

台酒表示，若以300毫升的防疫酒精而言，可以讓小家庭使用超過1個月以上，酒精具可燃性，呼籲民眾真的不用囤積酒精。

台酒目前有多款75%防疫酒精，包含300毫升、600毫升玻璃瓶裝酒精，以及兩款附有噴頭60毫升、500毫升酒精，至今已陸續生產銷售500多萬瓶；台糖暫緩販售95%酒精，僅供貨醫療院所等機構，通路以販售75%防疫酒精、塑膠瓶裝350毫升為主。

另外，台糖將持續生產「酒精擦」，預估3月中旬將再度生產酒精擦，除了供貨全聯外，也將配發到其他通路，讓酒精擦普及化。

台酒防疫用酒精可以在健保藥局、四大超商、全聯、台酒門市等通路購買，全台銷售據點近2萬個，美廉社於今天開賣台酒酒精，16日將再度進貨，家樂福則是在16日開賣；台糖酒精則在台糖蜜鄰、全家便利商店、愛買等通路販售。不過，酒精銷售通路以及數量隨時滾動檢討，實際販售通路以各單位公布為準。（編輯：郭無患）1090314