歐洲武漢肺炎疫情淪陷 回溯採檢3類具旅遊史有症狀者

考量歐洲地區武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中14日宣布，17日起將歐洲27國及杜拜旅遊疫情建議提升至第三級警告，入境後須居家檢疫14天；此外，除提升至二級、三級注意的國家、地區之外，所有國家地區都列為一級。中央社記者張新偉攝 109年3月14日

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北14日電）歐洲武漢肺炎疫情淪陷，指揮中心指揮官陳時中宣布，將對過去14天內曾赴歐洲的3類人士進行採檢，包括有肺炎者、有症狀未採檢者、有症狀但沒看病者，以防漏網之魚。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，歐洲疫情快速上升，病例數已逾3萬例，國內也發生多起歐洲境外移入病例，歐洲疾病預防控制中心（ECDC）日前評估歐盟地區及英國的感染風險為中至高，醫療照護量能超載風險高，且迅速朝社區持續傳播的階段發展。

考量歐洲地區武漢肺炎疫情延燒，17日起將歐洲27國及杜拜旅遊疫情建議提升至第三級警告（Warning），入境後須居家檢疫14天。（編輯：張雅淨）1090314

（中央流行疫情指揮中心提供）