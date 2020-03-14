全聯美廉社加入口罩販售有譜 待資訊系統整合

武漢肺炎疫情來襲，民眾防疫意識高漲，口罩成為全民外出必需品，14日台北西門町街頭一尊塑像也被人戴上口罩。中央社記者王飛華攝 109年3月14日

（中央社記者吳柏緯台北14日電）未來除了超商、藥局，超市也有機會買實名制口罩。全聯、美廉社均表示有意加入販售據點，為防疫盡一份心力，但現階段須先克服系統整合問題，會持續與行政院溝通協調。

口罩實名制2.0於12日上路，開放民眾網路預購成人口罩，數量維持每7天3片、每片新台幣5元，試辦預購期一週，19日簡訊通知付費，民眾自付運費7元，將可在26日至4月1日到超商取貨。

行政院副院長陳其邁今天下午在臉書粉絲團發文指出，這幾天超市型態的全聯、美廉社也都來跟政府洽談合作，願成為取貨據點，目前已展開相關技術面的討論。配合口罩產量增加與穩定，未來可能會有的通路加入，提供民眾更多方便的選擇。

美廉社公關人員受訪指出，目前確實是努力朝著成為販售據點的目標前進，現階段美廉社既有的資訊系統如何與政府的資訊系統整合，提供民眾便利的服務，是首要必須克服的問題。

美廉社表示，會配合政府政策，至於未來執行口罩實名制後，如何安排人力配置，目前公司內部也在討論。

全聯公關人員受訪時提到，資訊系統的整合是全聯加入口罩實名制販售據點，最先必須克服的問題，目前內部也在討論可行方式。

美廉社與全聯均表示，希望可以盡快加入販售據點，為民眾提供便利服務，會持續與政府部門溝通，公司內部也會持續討論。（編輯：張良知）1090314