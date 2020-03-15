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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情11/100

台美抗武漢肺炎 陳時中：台灣是值得信任夥伴

最新更新：2020/03/15 16:48
美國將與台灣共同對抗2019冠狀病毒疾病，合作研發疫苗和藥物。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）15日說，台灣與美國維持良好關係，也是值得被信任的夥伴。中央社記者郭日曉攝　109年3月15日
美國將與台灣共同對抗2019冠狀病毒疾病，合作研發疫苗和藥物。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）15日說，台灣與美國維持良好關係，也是值得被信任的夥伴。中央社記者郭日曉攝　109年3月15日

（中央社記者陳偉婷、張雄風台北15日電）美國將與台灣共同對抗2019冠狀病毒疾病，合作研發疫苗和藥物。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，台灣與美國維持良好關係，且美國也樂於有台灣這樣合作夥伴。

美國在台協會（AIT）在臉書貼文表示，台灣在預防傳染病方面擁有豐富經驗，在管控武漢冠狀病毒成效也是有目共睹，美國將和台灣分享最佳做法，雙方也會努力合作研發疫苗和相關藥物。

陳時中下午在記者會回應媒體提問時表示，台灣與美國維持良好關係，也是值得被信任的夥伴，美國有醫藥強項，且美方在醫療投入大量資源及生技方面的研發，台灣積極尋求合作，美國也樂於有這樣合作的夥伴。

有關旅遊疫情建議升級，有媒體質疑，歐洲多國將於17日一口氣拉到第三級（警告），但美國僅針對部分州提升。

陳時中說，對美國採取分區管理，就像學校中，有一個人確診就停課，有兩個就停止上學；又如對中國的旅遊警示也是分區，是先武漢、湖北、浙江、廣東、湖南，最後才全部都提升，對美國也會採取這樣的狀況。

陳時中說，歐洲原本也應該分國提升，但因為看到整體風險很高，才多國一起升級。（編輯：管中維）1090315

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