14天內曾遊歐 有肺炎呼吸道症狀將採檢

近日台灣新增的多例2019冠狀病毒疾病確診都有歐洲旅遊史。圖為11日比利時知名景點大廣場有遊客戴上口罩。中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 109年3月15日

（中央社記者陳偉婷台北15日電）近日台灣新增的多例2019冠狀病毒疾病確診都有歐洲旅遊史。疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，即起回溯過去14天有歐洲旅遊史者主動採檢，首先針對有肺炎和呼吸道症狀者。

中央流行疫情指揮中心下午在記者會宣布，新增6例COVID-19（武漢肺炎）確診個案，都有國外旅遊史。目前台灣確診的59例個案中，有32例是境外移入。近日新增的多例個案，也都與歐洲旅遊史有關。

15日新增的6例個案中，3例是出國旅遊、1人為旅遊團領隊、1例為在西班牙求學者，另一名為曾與家人到希臘長期旅行的學生。這幾案中，以學生可能引起的社區感染疑慮最深，目前接觸者已匡列家人和部分朋友，同學持續匡列中。

陳時中在記者會表示，這段時間都是境外移入個案也讓指揮中心心生警惕，除了將歐洲多國拉到旅遊疫情建議等級第三級（警告）回台必須居家檢疫14天，也將積極往前追溯14天，主動篩檢從國外回來台灣者，希望把境外的影響降到最低。

疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥受訪時表示，往前14天的主動篩檢是針對有旅遊史且曾到醫療院所就醫者，將透過健保紀錄查找，先針對有肺炎者要求篩檢，其次是針對有呼吸道症狀且遲未緩解者採檢。

陳時中提醒，世界衛生組織已經宣布2019冠狀病毒疾病全球大流行，民眾應盡量避免不必要的出國行程。

指揮中心提醒，民眾如果非要出國，應加強手部及呼吸道衛生等個人防護措施，返國入境務必落實14天居家檢疫或自主健康管理。（編輯：管中維）1090315