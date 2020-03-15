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口罩購買實名制
口罩實名制2.0上路，試辦預購期1週，3月19日簡訊通知付費，民眾自付運費7元，僅開放購買成人口罩，同樣是每7天可買3片，每週約有233萬人次買得到。
口罩購買實名制
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口罩購買實名制2/51

口罩實名制2.0預購趨緩 有望通通買得到

最新更新：2020/03/15 17:31
口罩實名制2.0從12日起開放網路與手機預購成人口罩，知情官員表示，依目前預購狀況，有望不用抽籤。（中央社檔案照片）
口罩實名制2.0從12日起開放網路與手機預購成人口罩，知情官員表示，依目前預購狀況，有望不用抽籤。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北15日電）口罩實名制2.0從12日起開放網路與手機預購成人口罩，若預購人數超量將抽籤。知情官員表示，依目前預購狀況，有望不用抽籤，且有備用數量，若超量不多，會盡量讓大家買得到。

口罩實名制2.0於12日上路，開放民眾網路或手機預購成人口罩，數量維持每7天3片，預購登記至18日，19日起將簡訊通知付費。預購的口罩屬於3月26日至4月2日當週的口罩額度，訂貨民眾可在這段期間內任一天到超商取貨。

防疫資訊

第一輪口罩實名制2.0備有700萬片口罩供民眾預購，也就是約233萬人可買，若預購超量將以公開抽籤決定可購買名單。

根據統計，12日開放當天有47萬人預購，13日48.4萬人、14日20.2萬人，今天截至下午1時累計僅5萬人；統計12日至15日共約120萬人登記。

官員表示，每日登記預購人數呈現下滑的趨勢，且最後還會剔除重複和錯誤的名單，233萬個口罩名額應足夠民眾網購。

官員說，如果最後預購人數超過233萬人，也有備用口罩，內部曾討論過最高可應用300萬個戰備庫存，也就是可再多100萬個名額，希望盡量讓民眾都能買得到。

另外，行政院長蘇貞昌明天也將召開跨部會口罩會議，討論是否繼續試辦4月2日至8日期間的口罩網路預購。（編輯：鄭雪文）1090315

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日下午出席記者會，說明有關口罩實名制2.0的試營運預購情形。中央社記者郭日曉攝　109年3月15日
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日下午出席記者會，說明有關口罩實名制2.0的試營運預購情形。中央社記者郭日曉攝　109年3月15日
口罩實名制2.0開放網路預購口罩，可憑身分證件至超商取貨，須另付物流處理費。（中央社製圖）
口罩實名制2.0開放網路預購口罩，可憑身分證件至超商取貨，須另付物流處理費。（中央社製圖）
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