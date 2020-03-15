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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情2/100

執意旅遊武漢肺炎疫情高風險國家 擬不得領防疫補償

最新更新：2020/03/15 21:01
指揮中心研議，民眾非必要卻執意前往旅遊疫情第三級「警告」的疫情高風險國家，不得領居家檢疫補助。圖為韓國首爾仁川國際機場防疫作業。（檔案照片／韓聯社提供）
指揮中心研議，民眾非必要卻執意前往旅遊疫情第三級「警告」的疫情高風險國家，不得領居家檢疫補助。圖為韓國首爾仁川國際機場防疫作業。（檔案照片／韓聯社提供）

（中央社記者陳偉婷台北15日電）台灣新增多名國外旅遊染上2019冠狀病毒疾病的案例。指揮中心研議，民眾非必要卻執意前往旅遊疫情第三級「警告」的疫情高風險國家，不得領居家檢疫補助；但第一、二級不受限。

「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法」日前公布，民眾因COVID-19（武漢肺炎）而居家隔離、檢疫及家屬請假照顧，每天可領1000元、最多14天新台幣1.4萬元的防疫補償。不過，有民眾擔心會有蓄意出國、回國領取補助的「漏洞」；加上近日不少確診個案都是境外移入，增添對海外旅遊疑慮。

防疫資訊

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前也曾表示，將研擬辦法，處理蓄意出國、回國領補助者或無視疫情緊張而出國趴趴走者。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥晚間接受中央社記者採訪時表示，因2019冠狀病毒疾病目前沒有疫苗，也沒有抗病毒藥物可以治療，必須全力防堵，避免社區疫情擴大、造成民眾健康損害。

但近日許多確診個案都與國外旅遊有關，這些人在國外遊玩後，如果不幸染病，回國就會可能造成社區防疫壓力。

莊人祥表示，指揮中心研議，將針對列入旅遊疫情建議等級第三級「警告」（避免到當地所有非必要的旅遊）國家，如果民眾沒有必要理由，卻執意要出國，回國後不能請領防疫檢疫補助。

何謂「必要」的旅遊；莊人祥說，例如有些人是因公出差，且公司指定一定要去；或有些人可能是因出國奔喪，有不能不去的理由。屆時回國提出申請檢疫補助時，需附上出國的相關必要證明才能申請。如果沒有必要理由，補助就不會核發。

過去，有些國家也因為傳染病疫情被列入旅遊疫情建議等級的「警告」，但從未有民眾因執意出國被檢討或懲罰。

莊人祥說，針對限制民眾前往第三級旅遊建議等級國家的相關辦法還在研議，但站在保護民眾立場，加上2019冠狀病毒疾病有特殊性，不比其他傳染病，如麻疹或流感有疫苗，有必要特殊處理。

前往旅遊疫情建議等級第三級（警告）國家者，回國必須居家檢疫14天；第一、二級則需自主健康管理。目前中國大陸（含港澳）、韓國、伊朗、義大利旅遊疫情建議列為第三級：警告（Warning）。

另，自3月17日起，歐洲申根國家（法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登）及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國及杜拜（杜拜含轉機）旅遊疫情建議提升至第三級。（編輯：陳清芳）1090315

台灣15日新增確診6例，全為境外移入個案，目前累計59人感染武漢肺炎。（中央社製圖）
台灣15日新增確診6例，全為境外移入個案，目前累計59人感染武漢肺炎。（中央社製圖）
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