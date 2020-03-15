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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情9/100

居家檢疫擅自外出進香 台南男子恐被重罰

最新更新：2020/03/15 21:58
台南市歸仁區一名陳姓男子11日由香港入境返台，居家檢疫期間擅自外出參與進香活動，15日下午在高雄被警方尋獲後護送回家。（中央社檔案照片）
台南市歸仁區一名陳姓男子11日由香港入境返台，居家檢疫期間擅自外出參與進香活動，15日下午在高雄被警方尋獲後護送回家。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市歸仁區一名陳姓男子11日由香港入境返台，依規定應居家檢疫至25日，但昨天擅自外出參與進香活動，今天下午在高雄被警方尋獲後護送回家。台南市長黃偉哲指示依罰則處理。

台南市政府民政局下午發布新聞稿指出，陳姓男子應居家檢疫至25日解除監測；防疫人員在11日至昨天都有取得聯繫，但昨天晚間卻多次未能聯繫上，便由警政機關協尋。

台南市歸仁警分局分局長梁仁輝獲報後成立專案小組，動員10名警力全力搜尋。經路口監視器畫面得知陳男昨天下午5時騎機車出門，在手機最後發話位置，得知可能前往高雄市梓官區參與宮廟進香活動。警方擴大訪查，今天下午2時許在梓官找到人。

台南市民政局指出，陳男已由衛生局指派專車送回家中繼續檢疫程序，並由警車隨行護送。黃偉哲獲悉有居家檢疫者違規擅自外出後表達遺憾之意，已指示衛生局依相關罰則處理。

台南市政府呼籲，依「嚴重特殊傳染傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，自民國109年2月27日起，違反居家隔離及居家檢疫的民眾，將從重裁處最高新台幣100萬元罰鍰。凡應遵守居家隔離或居家檢疫的民眾，切勿以身試法。（編輯：李錫璋）1090315

中國武漢肺炎疫情升溫，對於有被傳染疑慮者的處理方式分為居家隔離、居家檢疫及自主健康管理。（中央社製圖）
中國武漢肺炎疫情升溫，對於有被傳染疑慮者的處理方式分為居家隔離、居家檢疫及自主健康管理。（中央社製圖）
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