武漢肺炎／新北居家檢疫1失聯 公布協尋盧禮勇

（中央社記者葉臻新北16日電）新北市政府民政局今天依法公布應居家檢疫1失聯者姓名，失聯者為男性國人、永和區盧禮勇，3月9日自香港入境，3月14日之前尚能聯絡上，之後失聯至今，盼全民協尋。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，新北市民政局今天依傳染病防治法第58條第一項第4款及嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心109年2月7日函規定，公布應居家檢疫1失聯者姓名。

民政局表示，失聯者為男性國人，居住永和區的盧禮勇，3月9日自香港入境，3月14日之前尚能聯絡上，之後失聯至今，經民政及警政連日努力協尋仍未找到，因此依規定公布失聯者姓名；請失聯者或民眾如有發現，立即撥打1922或（02）2960-3456分機7950與防疫機關聯繫。

民政局呼籲，武漢肺炎情勢日趨嚴峻，入境民眾如應配合中央政策進行居家檢疫14天，切勿違反居家檢疫規定逕自外出。（編輯：李錫璋）1090316