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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情10/100

武漢肺炎／新北居家檢疫1失聯 公布協尋盧禮勇

最新更新：2020/03/16 16:10

（中央社記者葉臻新北16日電）新北市政府民政局今天依法公布應居家檢疫1失聯者姓名，失聯者為男性國人、永和區盧禮勇，3月9日自香港入境，3月14日之前尚能聯絡上，之後失聯至今，盼全民協尋。

防疫資訊

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，新北市民政局今天依傳染病防治法第58條第一項第4款及嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心109年2月7日函規定，公布應居家檢疫1失聯者姓名。

民政局表示，失聯者為男性國人，居住永和區的盧禮勇，3月9日自香港入境，3月14日之前尚能聯絡上，之後失聯至今，經民政及警政連日努力協尋仍未找到，因此依規定公布失聯者姓名；請失聯者或民眾如有發現，立即撥打1922或（02）2960-3456分機7950與防疫機關聯繫。

民政局呼籲，武漢肺炎情勢日趨嚴峻，入境民眾如應配合中央政策進行居家檢疫14天，切勿違反居家檢疫規定逕自外出。（編輯：李錫璋）1090316

中國武漢肺炎疫情升溫，對於有被傳染疑慮者的處理方式分為居家隔離、居家檢疫及自主健康管理。（中央社製圖）
中國武漢肺炎疫情升溫，對於有被傳染疑慮者的處理方式分為居家隔離、居家檢疫及自主健康管理。（中央社製圖）
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