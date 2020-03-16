北市學生至非第三級警示國旅遊 返校上課有要求

（中央社記者梁珮綺台北16日電）北部一名高中生確診武漢肺炎，台北市副市長黃珊珊今天說，部分學生到未列第三級旅遊警示的國家旅遊，返校上課後要全天戴口罩、與同學保持距離，若要請假，會從寬認定。

黃珊珊下午在市政大樓11樓接受媒體聯訪時，做上述表示。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情擴大，北部一名高中生1月與家人共遊希臘，返台後確診，這名高中生就讀班級今天起停課，全校進行消毒。

由於新北市長侯友宜拋出全市高中以下師生6月前禁止出國想法，台北市各級學校原則上7月14日前不得出國。不過，黃珊珊認為，重點不在於出國，而是回國。

黃珊珊表示，若有學生到非疫區國家旅行，回國後仍要特別小心，儘管不需要進行居家檢疫，仍希望進行自主健康管理，如到校上課要全天戴口罩、與同學保持距離，不要共餐等，若認為有必要，請假部分也會從寬認定，同步啟動線上教學，畢竟武漢肺炎疫情大流行的情況下，機場、飛機上都必須小心。

黃珊珊說，禁止師生出國「的確有侵害人民權利的問題」，重申要有法源依據，所以台北市各級學校師生是「原則上」不得出國，盼中央有一套準則可以遵循。（編輯：李亨山）1090316