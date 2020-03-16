武漢肺炎／網傳金融業確診案例 指揮中心：不實訊息勿轉傳

（中央社記者許秩維台北16日電）近日網路流傳金融壽險業有武漢肺炎確診個案，中央流行疫情指揮中心今天澄清，網路截圖與內容為不實訊息，希望民眾勿轉傳以免觸法，肉搜行為也不宜。

中央流行疫情指揮中心今天發布新聞稿指出，近日網路平台流傳「某個案的室友/主管已確診」等訊息，對此予以嚴正澄清，疫情相關資訊應以指揮中心對外公布訊息為主，這些網路截圖與內容均為不實訊息，請民眾勿再轉傳與散布訊息，以免觸法遭罰，並造成社會恐慌。

指揮中心也呼籲，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最高可罰3年以下有期徒刑、拘役或新台幣300萬元罰金。

另外，武漢肺炎第54例確診個案遭網友爆料，明知疫情嚴重，向公司謊稱要國內旅遊，卻跑去泰國、日本北海道玩，因此在網路被肉搜，包括學經歷等資料全被揭露。

指揮中心表示，案54去泰國和日本時，這兩國並未被列入旅遊疫情第三級警示，網路肉搜這樣的行為不宜。（編輯：張雅淨）1090316