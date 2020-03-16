台灣發揮抗SARS經驗防疫有成 金融時報籲西方借鏡

（中央社記者戴雅真倫敦16日專電）「金融時報」報導，歐美國家紛紛開始動員防疫，而多年前有SARS防疫經驗，在這次武漢肺炎疫情中成效傲人的台灣，有許多做法值得借鏡。

報導指出，截至15日，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在台灣僅造成59人感染，1人死亡。台灣有效阻止這場癱瘓中國的疫情在台灣大爆發，目前除了大多數人搭乘大眾交通運輸時戴口罩外，台灣一切生活如常。

相較於歐洲和美國的恐慌氣氛，台灣的氣氛也大不同。對於西方國家而言，這場傳染病無預警燒到家門口，但對台灣而言，一切早從2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）開始。

金融時報採訪抗SARS專家、前衛生署疾病管制局長蘇益仁。他表示：「其他國家現在的狀況，如同我們在2003年碰到SARS的前幾個星期。還沒準備好、沒有經驗。」

不過，對於忙著應變疫情的西方政府而言有一個好消息，那就是台灣和其他亞洲國家在過去3個月的應變措施，已經有效減緩疫情。

實施早期旅遊禁令、過濾接觸人口等策略，讓台灣和新加坡有效控制病毒傳播，並減緩韓國、香港與日本的疫情傳播速度。（圖取自金融時報網頁ft.com）

實施早期旅遊禁令、強制檢測並過濾接觸人口，以及嚴格的隔離策略都是關鍵。普遍的健康保險、清楚的公衛體制管理結構，以及主動對大眾告知相關訊息，同樣助益良多。這些策略讓台灣和新加坡有效控制病毒傳播，並減緩韓國、香港與日本的疫情傳播速度。

報導指出，當世界衛生組織（WHO）喊著要其他國家學習中國，稱讚中國「或許做了史上最勇敢、最靈活、最積極的防控措施」時，部分衛生專家認為，台灣和韓國等亞洲民主政體或許才是西方國家控制疫情的最好學習對象，畢竟西方與中國政體有本質上的差異。

蘇益仁表示：「我們應變成功的最重要因素之一就是透明。在（中國的）專制體制下，每個人都被要求待在家裡，這在自由民主國家不容易達成。」

不過，西方國家仍有一個模仿不來的重點，那就是這些亞洲國家的經驗大多來自於對抗SARS的慘痛回憶，這讓他們準備更充分、應變更迅速強勢，民眾也更願意配合。

亞洲國家防疫經驗大多來自於對抗SARS的慘痛回憶，SARS當年在台灣造成73人喪生。（圖取自金融時報網頁ft.com）

SARS當年在台灣造成73人喪生。蘇益仁在SARS後赴美國進修，於2004年回到台灣，著手參與組織改造。疾病管制署增加人力，各大醫院有超過1000個負壓隔離病房，以及可以進行檢疫的實驗室。

蘇益仁表示，之前只有疾管署有能力檢測，在疫情爆發時處理不及。隨後在醫學中心設立合約實驗室，讓台灣的檢疫能量達到每天2400件，只要增加人力，還可以突破這個數字。

不過最大的影響還是在於政界。經歷SARS時中央與地方政府溝通失當後，台灣設置獨立於疾管署的中央流行疫情指揮中心。醫學專家與政府官員表示，這項制度讓疫情指揮能夠超越政治，快速應變。台灣也透過立法，得以在疫情爆發時限縮民眾自由，並對違反隔離規定者開罰。

這一切又在2009年H1N1新型流感疫情爆發時受到檢驗。蘇益仁表示：「那次讓我們進行檢視，做出很多修正。」

而這次疫情則是讓台灣的體制全面接受測試，目前為止似乎通過了考驗。儘管兩岸交流頻繁，有超過100萬台灣人在大陸工作或居住，去年也有超過270萬陸客訪台，但台灣的確診人數目前在全球排名第50。（編輯：韋樞）1090316