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新北里長帶團遊歐還可領補助 公所憂成防疫破口

最新更新：2020/03/16 22:42
武漢肺炎疫情嚴峻，新北市有里長率團遊歐洲，預計17日晚間回台。（示意圖／中央社檔案照片）
武漢肺炎疫情嚴峻，新北市有里長率團遊歐洲，預計17日晚間回台。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者王鴻國新北16日電）武漢肺炎疫情嚴峻，新北市有里長率團遊歐洲，預計明晚回台，依規定可領新台幣1.4萬元居家檢疫補助；中和區公所認為已成防疫負面示範，更擔心成防疫破口。

防疫資訊

新北市民政局表示，中和區瓦磘里里長林綺芳去年12月間就開始組團，接受里民報名，當時歐洲疫情仍不嚴重，他們3月10日出遊西班牙、葡萄牙時，還只是2級旅遊警示。

民政局表示，經了解，當初團員疑因捨不得取消出遊的團費損失，才會執意出團，但由於出遊地點3月14日升級為3級警示區，依規定返台居家檢疫14天，還能領取1萬4000元的補助。

民政局表示，里長不是公務人員，出國不用向市府請假，因此，市府對里長率團遊歐一事不知情，事後查證，全市各里長都沒有組團出遊的計畫。

中和區公所表示，雖聯繫不到仍在國外的里長本人，但透過家屬確認全團已提前返台，預計明天晚上飛抵台灣；市府超前部署認真防疫，但此事已成防疫的負面示範，若再有團員染疫返台，將重創市府形象。

公所表示，已連夜查證團員名單並報請相關單位落實採檢，也會嚴格執行14天的居家檢疫，以及指示里幹事代理里長職務，以期里政及基層防疫工作推動不中斷，至於團員是否會領取居家檢疫補助屬個人權益問題，區公所不過問。（編輯：唐聲揚）1090316

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