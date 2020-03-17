新北退休護理師成立防疫隊 超前部署戰線

（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市護理師護士公會理事長周繡玲今天帶領退休護理師成立「新北護理防疫隊」將加入第一線，市長侯友宜授證時表示，退休與不在職護理師，挺身而出共赴國難守護台灣令人敬佩。

周繡玲表示，新北護理防疫隊的工作內容包括，電話關懷居家隔離者、提供防疫衛教照顧資訊、協助調查疫情、發送居家隔離單與防疫手機。

侯友宜在防疫會議中表示，若疫情發展為大規模社區傳播，新北市依中央流行疫情指揮中心指示，設立「隔離收治中心」收治輕症病患時，護理防疫隊將協助第一線隔離收治中心的醫護人員並肩作戰。

侯友宜授證感謝這群當仁不讓的勇者，願意再度擔任種子教官，在國家有難時挺身而出，共赴國難，是中華民國的驕傲、台灣的驕傲。

侯友宜說，防疫的戰略策略清楚，阻絕於境外、管控於境內，決戰點在國外不能掉以輕心。尤其，第二波的攻擊在全球蔓延，能否阻絕國外進入的病毒是作戰能否成功的重要關鍵。

侯友宜說，各國民情與作戰方式不一，台灣為海島國家更有能力阻絕於境外。當大規模社區傳播時，台灣必須跨縣市區域聯防，因應不同物資調度與醫護能量。

侯友宜表示，疫情能否擋住就看第二波，社區感染不是只有新北市單一縣市作為。他昨天有拜訪台北市長柯文哲，溝通彼此的觀念與作戰模式，希望3月26日前盤點物資與能力，由台北市副市長黃珊珊、新北市副秘書長劉和然為雙北溝通基礎，號召基隆、宜蘭、桃園都納入區域聯防。（編輯：方沛清）1090317