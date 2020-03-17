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網傳確診個案鳳山趴趴走 高市府：不實

最新更新：2020/03/17 13:22

（中央社記者陳朝福高雄17日電）網路瘋傳確診個案在高雄鳳山趴趴走，高雄市衛生局今天表示，網路傳言不實，將蒐證送辦，可依傳染病防治法及社會秩序維護法移送，最高可罰新台幣300萬元。

中央流行疫情指揮中心昨天公布台灣確診個案第65至第67案都是南部人，3案在15日發病，被通知前往醫院採檢，16日通報確診。網路今天也流傳3案於採檢前在鳳山用餐及到診所就診趴趴走。

高雄市衛生局技正潘炤穎今天接受媒體聯訪說明新增境外確診個案，他說，高雄市昨天接獲中央流行疫情指揮中心通知，高雄3例為參加土耳其旅行團染疫者同團團員，13日入境至15日發病及就醫，仍屬自主健康管理的狀態，接觸群眾有限，網傳到處趴趴走並不正確。

他說，其中1例有自主健康管理觀念，怕影響家人，回來後在家中都戴雙層口罩，且幾乎足不出戶，其中案67有鼻竇炎慢性病，曾因鼻竇炎到診所就醫，在戶外篩檢站求診有醫務人員適當處置，未進診所。

潘炤穎表示，土耳其旅遊團共16人，其中第66案與第67案是夫妻15日就醫隔離，16日確診。同住的兒子也於負壓隔離病房採檢，目前一採是陰性。

潘炤穎指出，案65採檢為陽性，由高市救護車送醫，衛生局已針對案65的2名兒女進行採檢。

潘炤穎表示，這個網路謠傳不正確，可依傳染病防治法及社會秩序維護法，蒐證移送高雄市刑警大隊偵辦，最高可罰300萬元。（編輯：陳俊碩）1090317

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