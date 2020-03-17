武漢肺炎／明知故犯如何開罰 陳時中：政策宣布前出國不罰

武漢肺炎延燒，中央流行疫情指揮中心擬對明知故犯出國者開罰、公布姓名。指揮官陳時中（中）17日表示，政策宣布前已出國者不會懲罰，至於罰多少、公布姓名等都會視情況決定。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧、許秩維、陳至中、陳怡璇台北17日電）武漢肺炎延燒，中央流行疫情指揮中心擬對明知故犯出國者開罰、公布姓名。指揮官陳時中今天表示，政策宣布前已出國者不會懲罰，至於罰多少、公布姓名等都會視情況決定。

台灣武漢肺炎境外移入病例數激增，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，若非必要前往旅遊疫情建議第三級國家或地區，回國後接受隔離或檢疫者不僅無補償，且加徵必要的費用，一旦確診將公布姓名，近日將公布相關費用、規範。（編輯：唐聲揚）1090317

公布明知故犯旅客姓名 陳時中：不得不為的手段

（中央社記者張茗喧、許秩維、陳至中、陳怡璇台北17日電）武漢肺炎疫情延燒，對於明知故犯出國者，中央流行疫情指揮中心擬開罰且公布姓名，外界質疑聲不斷。指揮官陳時中今天說，這是防疫時「不得不為」的手段。

陳時中在記者會中表示，今天新增10例境外移入病例，防疫單位還能一一做疫調，但萬一是一次新增100例，防疫人員不可能對100個人一圈圈去查，因此才會決定對於明知故犯者公布姓名，讓民眾也來幫忙，避免因明知故犯者讓防疫體系出現破口、醫療體系負荷過重。

而指揮中心擬對刻意到第三級旅遊建議國家的民眾祭出公布姓名罰則，外界好奇究竟是處罰還是防疫。指揮官陳時中說，是處罰意味多，但是為懲罰明知故犯。（編輯：張芷瑄、洪學廣）1090317

新北里長帶團遊歐挨轟 陳時中：不列明知故犯條款

（中央社記者張茗喧、許秩維、陳至中、陳怡璇台北17日電）新北市有里長率團赴歐洲旅遊挨轟，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，該里長是在宣布政策前帶團出國，不會列入明知故犯條款。（編輯：張芷瑄）1090317