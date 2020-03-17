更多編輯台推薦新聞：
國寶級歌仔戲大師小鳳仙辭世 楊麗花悲痛落淚
文化

國寶級歌仔戲大師小鳳仙辭世 楊麗花悲痛落淚

全美最嚴格 舊金山灣區700萬人禁足21天
國際

全美最嚴格 舊金山灣區700萬人禁足21天

美外交政策雜誌：對中國恐懼 造就台灣抗疫成功
國際

美外交政策雜誌：對中國恐懼 造就台灣抗疫成功

俄插畫家卡嘉繪戴口罩石虎 願台灣平安挺過疫情
生活

俄插畫家卡嘉繪戴口罩石虎 願台灣平安挺過疫情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
陳時中：明知故犯政策宣布前出國不罰 新北里長團不列入
首頁 / 生活
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情13/100

武漢肺炎／明知故犯如何開罰 陳時中：政策宣布前出國不罰

最新更新：2020/03/17 16:22
武漢肺炎延燒，中央流行疫情指揮中心擬對明知故犯出國者開罰、公布姓名。指揮官陳時中（中）17日表示，政策宣布前已出國者不會懲罰，至於罰多少、公布姓名等都會視情況決定。（中央社檔案照片）
武漢肺炎延燒，中央流行疫情指揮中心擬對明知故犯出國者開罰、公布姓名。指揮官陳時中（中）17日表示，政策宣布前已出國者不會懲罰，至於罰多少、公布姓名等都會視情況決定。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧、許秩維、陳至中、陳怡璇台北17日電）武漢肺炎延燒，中央流行疫情指揮中心擬對明知故犯出國者開罰、公布姓名。指揮官陳時中今天表示，政策宣布前已出國者不會懲罰，至於罰多少、公布姓名等都會視情況決定。

台灣武漢肺炎境外移入病例數激增，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，若非必要前往旅遊疫情建議第三級國家或地區，回國後接受隔離或檢疫者不僅無補償，且加徵必要的費用，一旦確診將公布姓名，近日將公布相關費用、規範。（編輯：唐聲揚）1090317

公布明知故犯旅客姓名 陳時中：不得不為的手段

（中央社記者張茗喧、許秩維、陳至中、陳怡璇台北17日電）武漢肺炎疫情延燒，對於明知故犯出國者，中央流行疫情指揮中心擬開罰且公布姓名，外界質疑聲不斷。指揮官陳時中今天說，這是防疫時「不得不為」的手段。

陳時中在記者會中表示，今天新增10例境外移入病例，防疫單位還能一一做疫調，但萬一是一次新增100例，防疫人員不可能對100個人一圈圈去查，因此才會決定對於明知故犯者公布姓名，讓民眾也來幫忙，避免因明知故犯者讓防疫體系出現破口、醫療體系負荷過重。

而指揮中心擬對刻意到第三級旅遊建議國家的民眾祭出公布姓名罰則，外界好奇究竟是處罰還是防疫。指揮官陳時中說，是處罰意味多，但是為懲罰明知故犯。（編輯：張芷瑄、洪學廣）1090317

新北里長帶團遊歐挨轟 陳時中：不列明知故犯條款

（中央社記者張茗喧、許秩維、陳至中、陳怡璇台北17日電）新北市有里長率團赴歐洲旅遊挨轟，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，該里長是在宣布政策前帶團出國，不會列入明知故犯條款。（編輯：張芷瑄）1090317

延伸閱讀
新北里長帶團遊歐還可領補助 公所憂成防疫破口刻意赴高風險國家恐公布姓名 陳時中：罰明知故犯執意出國染疫公布姓名 恐有適法疑慮及隱匿漏洞明知故犯赴第三級警告區旅遊加徵費用 若確診公布姓名
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報