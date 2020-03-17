武漢肺炎／3日至14日曾遊歐洲者 有症狀一律採檢

武漢肺炎延燒歐洲，指揮中心指揮官陳時中17日宣布，3月3日至14日曾遊歐洲、有症狀者，將一律採檢。圖為15日桃園機場入境長廊排滿等候審核居家檢疫書的旅客。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 109年3月15日

（中央社記者張茗喧、許秩維、陳至中、陳怡璇台北17日電）武漢肺炎延燒歐洲，指揮中心指揮官陳時中今天宣布，3月3日至14日曾遊歐洲、有症狀者，將一律採檢，目前共匡列500多人，已採檢100多人，有不適但未就醫者應主動通報。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中宣布此事，他表示，將依據3月3日至14日間的入境健康聲明卡（含線上填報系統），蒐集所有自歐洲入境者資料及聯絡方式，指揮中心已主動勾稽健保系統，調查這段期間曾就醫，並有肺炎或上呼吸道症狀者，將透過簡訊通知上述民眾配合相關採檢措施。

針對所有入境者，後續將安排進行電話關懷，提醒有症狀要戴上口罩儘速就醫，並應說明旅遊史；指揮中心呼籲，3月3日至14日間自歐洲入境者，返國後務必落實14天自主健康管理，若仍在學建議暫時不要上課，工作人士建議暫時在家上班。（編輯：張雅淨）1090317