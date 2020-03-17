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被公布1名武漢肺炎確診案例 新竹縣盼更正

最新更新：2020/03/17 18:21
新竹縣長楊文科17日表示，衛福部疾管署日前公布竹縣有1名武漢肺炎確診案例，但個案居住地與籍貫皆非在竹縣，縣府已行文辦理更正，且為避免縣民恐慌、以訛傳訛，希望中央能公布該案活動軌跡史。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真　109年3月17日
新竹縣長楊文科17日表示，衛福部疾管署日前公布竹縣有1名武漢肺炎確診案例，但個案居住地與籍貫皆非在竹縣，縣府已行文辦理更正，且為避免縣民恐慌、以訛傳訛，希望中央能公布該案活動軌跡史。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真　109年3月17日

（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）新竹縣政府今天表示，疾管署日前公布竹縣1名武漢肺炎確診案例，但個案居住地與籍貫皆非在竹縣，卻被列為竹縣確診案例已行文辦更正，也盼公布該案活動行蹤，避免恐慌。

縣長楊文科表示，衛生福利部疾病管制署15日公布新竹縣有一名武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診案例，但此個案非新竹縣民，居住地也不在新竹縣，卻列管為竹縣確診案例，有違「傳染病個案管理歸戶原則」，因此，已行文請疾管署辦理更正。

楊文科呼籲，為避免縣民恐慌、以訛傳訛，盼中央公布該案的活動軌跡史。

楊文科表示，此外，為落實防疫，縣府目前計畫只要是100人以上集會，將會取消或延期，而100人以內集會，則需有防疫措施及應變機制才准予集會。

楊文科說，目前也規劃「分流辦公」方案，各局處的科室分為2組同仁，一組在家中辦公，另一組於縣府辦公，執行異地辦公模式。（編輯：李錫璋）1090317

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