武漢肺炎疫情升溫還帶團出國 新北里長喊冤：不知做錯什麼

新北市中和區里長林綺芳帶團出遊歐洲，引發各界輿論譁然，她17日返抵台灣，在機場深深一鞠躬，對於造成社會成本浪費表達誠摯歉意。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 109年3月17日

（中央社記者吳睿騏桃園機場17日電）新北市里長林綺芳日前帶團赴歐旅遊惹議，她今天下午返台控訴網路霸凌，甚至自己與家人都遭到生命威脅，不知道自己做錯什麼，但她也強調，不會領取檢疫補助。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在歐洲地區持續擴大，但新北市里長林綺芳卻在10日帶團前往西班牙及葡萄牙旅遊，依照規定，還可以領取新台幣1萬4000元的檢疫補助，引發社會的議論。林綺芳今天下午返台，一下機走出空橋門口就說「不好意思，造成大家的困擾」。

隨後也前往接機大廳召開記者會，林綺芳首先就為了引發這次的事件，造成社會成本的浪費，向大眾鞠躬道歉，她語帶哽咽的說，網路上不實的流言、批評，說團員們是為了領補助才出國，這是不對的，因為出國當時大家都不知道檢疫補助的事，而自己也絕對不會去領這筆錢。

武漢肺炎疫情延燒，新北市中和區里長林綺芳（前左）日前帶團赴歐洲旅遊惹議，她17日下午返台表示，決定成團或出國是真的沒有考慮周到，但出國當時大家都不知道檢疫補助的事，而自己也絕對不會去領這筆錢。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 109年3月17日

林綺芳強調，「我們沒有去疫區」，當初成團或出國是真得沒有考慮周到，接下來會進行居家檢疫，自己會自費去檢疫旅館，同時提醒其他團員要做好居家檢疫的工作。

她說，在訊息曝光後，臉書一打開以及接起電話就被狂罵，甚至有人傳訊辱罵，家人與自己受到很嚴重的安全威脅，自己覺得對不起家人，甚至有人恐嚇叫自己去死，「我不知道我做錯什麼」，只覺得這個時間點出國，自己感到抱歉、欠思考。

林綺芳表示，這次的行程是去年初就已成立，那時候還沒有疫情，原先團員有40多人，最後仍有14人堅持依照規劃出團，自己身為里長有責任與義務照顧里民，並確保遊程平安。當時西班牙還只是第二級警示，除了首日待在西班牙外，隨後就飛往葡萄牙。

林綺芳說，在葡萄牙聽到政府發布西班牙升為第三級警告後，自己除了督促團員做好個人自我健康防護，當晚就與領隊討論改班機回台灣，但因阿聯酋航空暫停飛台北，最後透過旅行社緊急安排，在杜拜停留12小時轉搭別家航空公司班機取道泰國曼谷回台灣。

其他旅行團成員下機後，似乎刻意與里長分開行動，而林綺芳也等到最後才踏出空橋門口，在完成入境健康聲明暨居家檢疫通知書及身分查驗後入境，並搭乘機場防疫車隊的車輛前往檢疫旅館，進行為期14天的居家檢疫作業。（編輯：李錫璋）1090317