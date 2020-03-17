回溯採檢曾遊歐洲有症狀者 逾400人待召回

（中央社記者張茗喧、許秩維台北17日電）疫情指揮中心今天宣布，3月3日至14日自歐洲返台且有肺炎或上呼吸道症狀者，一律回溯採檢，目前約匡列500多人，其中400多人待召回採檢。

因應2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），中央流行疫情指揮中心今天召開記者會說明疫情，指揮官陳時中宣布，將往回追溯3月3日至14日期間所有自歐洲入境者，針對可能對象進行COVID-19病毒檢驗。

陳時中指出，將依據3月3日至14日間的入境健康聲明卡（含線上填報系統），蒐集所有自歐洲入境者資料及聯絡方式，且主動勾稽健保系統，調查這段期間曾就醫，並有肺炎或上呼吸道症狀者，透過簡訊通知上述民眾配合採檢。

陳時中表示，近期本土案例沒有增加，新增案例多是境外移入，因此希望加強邊境管制，把這段期間國人返台的疫情控制住。

根據指揮中心資料顯示，這段期間自歐洲返台且有肺炎或上呼吸道症狀者共匡列500多人，其中100多人已通報並採檢，仍有400多人待召回採檢。

副指揮官陳宗彥指出，這段期間已建置追蹤系統，機場端也鍵入資料，現在機場入境後的資料幾乎可以同步到第一線；這段期間每天約維持8000多人進行居家檢疫，每天都有解除跟新增人數，歐洲等多國近日提升至旅遊疫情第三級警告後，預估每天居家檢疫人數將接近1萬人。（編輯：張雅淨）1090317