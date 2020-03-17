武漢肺炎席捲歐亞 19日起全列三級警告

（中央社記者張茗喧、許秩維、陳至中、陳怡璇台北17日電）武漢肺炎延燒全球，中央流行疫情指揮中心陸續宣布提升數十個國家的旅遊疫情建議，今天再宣布19日起亞洲19國、東歐1國列第三級警告，等於涵蓋整個歐洲及亞洲。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥指出，19日起全歐洲、全亞洲將全數納入第三級旅遊疫情建議國家，凡是從歐洲、亞洲任何一國返台者，都須居家檢疫14天。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會宣布此事，他表示，中國大陸以外的亞洲國家近期疫情擴大，確診病例數已逾1萬例，病例數持續增加中，多國已宣布進入緊急狀態，並採取嚴格的邊境管制及檢疫措施。

陳時中也宣布亞洲19國旅遊疫情建議提升至第三級警告，包括日本、新加坡、北韓、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫；東歐1國則是摩爾多瓦。

陳時中說，升為第三級警告國家即呼籲民眾應避免至相關國家所有非必要旅遊，上述多國雖自19日列入第三級，但防疫措施將先行，台灣時間3月17日下午4時起已登機者加強自主健康管理14天，尚未登機者入境後需居家檢疫14天。（編輯：唐聲揚）1090317