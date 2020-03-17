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境外移入病例3天暴增24人 3旅行團釀群聚事件

最新更新：2020/03/17 19:09

（中央社記者張茗喧、許秩維、陳至中、陳怡璇台北17日電）武漢肺炎在台持續，近日來源指向歸國的海外旅行團。指揮中心近3天公布24例境外移入病例當中，就出現3起旅行團群聚事件，包括土耳其、埃及、奧地利及捷克團，已有14人染疫。

繼前天、昨天分別新增6例、8例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入病例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今天下午在記者會再宣布新增10例境外移入病例，其中6人為旅行團。

綜觀這3天新增個案，主要來自3個海外旅行團，群聚個案數最多的是3月4日至13日到土耳其的旅行團，共9人確診；其次是3月3日至12日到埃及的旅行團，共3人確診；3月5日至14日到奧地利、捷克的旅行團，共2人確診。

中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥接受中央社記者電訪時表示，指揮中心會對旅行團團員加強採檢，也對3月4日至14日曾遊歐洲、有症狀的民眾進行回溯性採檢，盼找出隱藏個案。

莊人祥說，19日起，旅遊疫情警示第三級國家將涵蓋整個歐洲及亞洲，所有自歐亞各國返台的民眾，都須進行居家檢疫14天，預期屆時出國民眾應會大幅減少。（編輯：屈享平）1090317

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