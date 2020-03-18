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武漢肺炎／限制外籍人士入境 陳時中：再不限就來不及了

最新更新：2020/03/18 12:09
中央流行疫情指揮中心宣布19日起外籍人士限制入境，引發熱議。圖為桃園機場15日抵台航班乘客入境檢查。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　109年3月15日
中央流行疫情指揮中心宣布19日起外籍人士限制入境，引發熱議。圖為桃園機場15日抵台航班乘客入境檢查。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　109年3月15日

（中央社記者張茗喧、王承中台北18日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布19日起外籍人士限制入境，引發熱議。指揮中心指揮官陳時中表示，現在光是處理返台民眾就已經對醫療造成壓力，再不限制「就來不及了」。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，陳時中今天上午在記者會中宣布，國際疫情升溫，境外移入個案可說是「暴增」，因此宣布非本國籍一律限制入境，所有入境者一律居家檢疫14天，台北時間19日0時實施。

全面限制外籍人士入境 陳時中：不是鎖國

指揮中心今天宣布19日起外籍人士限制入境。指揮中心指揮官陳時中說「不是鎖國」，凡是必要的就不會禁止，台灣還是要往前走，重大建設不會停，「防疫動作全世界一致」。

指揮中心指揮官陳時中今天上午在記者會中宣布，國際疫情持續升溫，境外移入個案可以「暴增」，因此宣布非本國籍一律限制入境，所有入境者一律居家檢疫14天，台北時間19日0時實施。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1090318

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