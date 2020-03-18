留學生返國 指揮中心：無家可歸才考慮集中檢疫

（中央社記者吳欣紜、張茗喧台北18日電）疫情指揮中心昨天宣布調升多國旅遊疫情警示，留學生可能因此要返國，指揮官陳時中今天說，留學生返國需居家檢疫，無家可歸才會考慮集中檢疫或由地方安排檢疫處所。

為了避免武漢肺炎疫情蔓延，中央流行疫情指揮中心昨天宣布調升日、泰等20國及美3州旅遊警示升至第三級，並於今天進一步宣布，從19日零時起限制外國人非必要的入境。

媒體今天在記者會中詢問留學生返國及醫藥費用等事宜，陳時中表示，留學生返國需要居家檢疫、住在家裡，如果留學生無家可歸，才會考慮集中檢疫，或是由地方安排檢疫，回國不能增加社會負擔，留學生家裡應該要做好準備，也呼籲家長不要放掉照顧責任，讓學生在家裡可以適當隔離。

陳時中也提到，過去宣導短片有講過有關居家隔離檢疫等注意事項，像是日常生活用品不要交互使用，保持適當距離等。

另外，有媒體詢問目前國內負壓隔離病房量能。中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩表示，現在準備的負壓隔離病房有900多床，目前有一半以上是空床，且醫學中心等還有另外準備的負壓隔離病房，加起來約1100多床，數量足夠。

周志浩也提到，照顧這類病人，其實單人的病房就可以了，目前單人病房國內有2萬1000床，準備應該算充裕。（編輯：管中維）1090318