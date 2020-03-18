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法國人來台旅遊確診武漢肺炎 12日至16日在外趴趴走
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網傳日籍夫妻武漢肺炎確診 台東縣府：假訊息

最新更新：2020/03/18 15:30

（中央社記者盧太城台東縣18日電）武漢肺炎疫情延燒，有人在社群網站轉傳台東縣內有日籍夫妻確診。台東縣衛生局澄清，台東並無武漢肺炎確診個案，勿轉傳不實訊息。

今天上午有網友在社群網站轉貼網路消息，「指稱朋友的哥哥是台東某飯店櫃檯，17日飯店幫客人辦入住時量體溫，一對80多歲的日籍夫妻，發燒，直接送馬偕快篩，中獎，前1日住台南，搭火車來台東，一路沒戴口罩」，引發網友恐慌。

台東縣議員黃治維今天在縣議會臨時會上質問台東縣政府衛生局長黃明恩，指網傳的消息是否假訊息。

黃明恩鄭重澄清，有關社群平台轉傳台東縣內某旅宿，有外籍觀光客住宿發燒就醫後確診，是一個假訊息，台東縣內目前無武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案。

黃明恩呼籲，如接獲來源不明或未經查證疫情資訊時，切勿任意散播、轉傳，以免觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3百萬元以下罰金。（編輯：陳俊碩）1090318

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