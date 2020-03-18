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口罩購買實名制
口罩實名制2.0上路，試辦預購期1週，3月19日簡訊通知付費，民眾自付運費7元，僅開放購買成人口罩，同樣是每7天可買3片，每週約有233萬人次買得到。
口罩購買實名制
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口罩購買實名制3/52

APP預購口罩部分輸入錯誤 電郵通知晚間8時前須更正

最新更新：2020/03/18 16:12
指揮中心18日說，有民眾透過APP預購口罩，但手機格式輸入錯誤，可能權益受損，將發信通知民眾更新資訊。（中央社檔案照片）
指揮中心18日說，有民眾透過APP預購口罩，但手機格式輸入錯誤，可能權益受損，將發信通知民眾更新資訊。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北18日電）指揮中心今天說，有民眾透過APP預購口罩，但手機格式輸入錯誤，可能權益受損，將發信通知民眾更新資訊。若最終預購數沒有超過開放數量，不發付款簡訊，以電子郵件通知繳費。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，因發現「口罩2.0」網路預購，有透過APP登記預購的民眾手機格式輸入錯誤，今天將發電子郵件通知民眾更正。民眾若收到口罩實名制2.0電子郵件通知，請儘速至健保快易通APP更正資訊，且不要誤會這是詐騙信件。

疫情指揮中心指出，發出的電子郵件內容為：「您好，謝謝您使用『健保快易通』口罩實名制2.0預購試辦服務。由於您填入的手機號碼格式有誤，請您於今晚8時前，到『健保快易通』App的『健康存摺』『口罩預購』專區，重新鍵入正確的資料。感謝您的使用。」

指揮中心提醒，民眾儘速通過「健保快易通」APP更新正確資訊，避免權益受損。若最終登記預購人數沒有超過開放預購的登記數量，則不進行抽籤，也不發送付款簡訊。

19日起將以電子郵件通知繳費，民眾也可自行至eMask官網查詢繳費資訊。（編輯：管中維）1090318

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