武漢肺炎／未出國女性高燒不退 醫師機警採檢確診

指揮中心18日宣布一名20多歲、未出國的女性確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），指揮中心召集人張上淳表示，這名女性因長期發燒不退，醫院醫師機警採檢，才找出這名個案。圖為檢測快篩試劑。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧、吳家豪、吳欣紜台北18日電）指揮中心今天宣布一名20多歲、未出國的女性確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），指揮中心召集人張上淳表示，這名女性因長期發燒不退，醫院醫師機警採檢，才找出這名個案。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，指揮中心指揮官陳時中宣布出現23例武漢肺炎病例，2例本土感染、21例境外移入，其中有3例屬高風險個案，包括第83例來台旅遊的法國人、第94例曾赴印尼民眾，以及20多歲無旅遊史的女性本土病例。

陳時中坦言，該名20多歲女性不僅沒有旅遊史，平時生活也很單純，是比較令人擔心的個案。

中央流行疫情指揮中心召集人張上淳表示，這名20多歲女性本土病例12日出現喉嚨痛、發燒、咳嗽等症狀，有到診所就醫、吃藥，但症狀沒有改善；16日再次就診，還是有發燒；17日到南部某醫院急診就醫，由於醫院對於發燒者有分流做法，臨床醫師認為長時間發燒不正常、照X光也沒有肺炎症狀而有所警覺，立即採檢確診，發現陽性的狀況。

張上淳指出，該個案家人暫時沒症狀，還不清楚從哪裡感染，疫調都還在進行中。

陳時中表示，目前擴大採檢方面，醫師只要認為無法排除有武漢肺炎可能性，就會進行採檢，因此發現此案例。（編輯：屈享平）1090318