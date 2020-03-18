新竹市量販業防疫總動員 林智堅肯定防疫作為

武漢肺炎疫情延燒，新竹市長林智堅（右6）18日視察百貨量販業防疫情形，當地百貨量販業者代表也到場交流，討論防疫措施，林智堅肯定業者防疫作為，一同守護市民健康。中央社記者郭宣彣攝 109年3月18日

（中央社記者郭宣彣新竹市18日電）武漢肺炎疫情延燒，新竹地區百貨量販業強化防疫，主動做好消毒、動線安排、發燒篩檢等防疫工作，新竹市長林智堅今天視察並肯定百貨量販業防疫作為，一同守護市民健康。

林智堅今天到Big City遠東巨城購物中心視察，邀集Homebox、新竹大遠百、大潤發、愛買等新竹地區百貨量販業者代表也到場交流，討論防疫措施。

林智堅表示，百貨量販業與民眾生活息息相關，做好消毒、動線安排、發燒篩檢等防疫工作，能降低感染風險。如今面臨防疫關卡，更要超前部署，讓武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫工作滴水不漏，期許政府攜手民間，一起安定民心，度過嚴峻疫情。

Big City遠東巨城購物中心總經理羅仕清指出，目前訂有防疫流程與措施，包括成立防疫指揮中心和整備物資，也陸續設置手部消毒器、規定第一線人員配戴口罩，並加強員工健康管理及防疫宣導。

巨城購物中心防疫執行官陳仁德表示，在入口處都設置管制點，全面量測體溫，若民眾體溫超過攝氏37.5度，即謝絕入場，也增設手部消毒器供民眾入館使用，並加強消毒範圍及頻率。

新竹大遠百副店長劉文昌、大潤發新竹湳雅店大宗消費品經理陳自雄、愛買新竹店客服部經理廖國凱表示，目前全面加強環境消毒，也提供酒精供民眾使用，全力配合，做好防疫工作。（編輯：李錫璋）1090318