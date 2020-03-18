武漢肺炎／台首次出現美國境外移入病例 3人曾到紐約

中央流行疫情指揮中心指揮官、 衛福部長陳時中（前）18日下午在記者會中宣布，新增23例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）病例，2例為本土感染、21例為境外移入，其中有3例屬於高風險個案。中央社記者施宗暉攝 109年3月18日

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北18日電）疫情指揮中心今天宣布新增23例武漢肺炎病例，首見3例美國境外移入。指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，3人都曾到紐約市，分別到當地自助旅遊、求學及工作。

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增23例武漢肺炎病例，其中2例本土病例，21例為境外移入，包括3例從美國返台者，是國內首次出現美國境外移入。指揮中心也宣布19日起將美國、加拿大、紐西蘭、澳洲列入旅遊疫情建議第三級警告，呼籲非必要勿前往。

莊人祥會後受訪時表示，這次國內首次出現來自美國的武漢肺炎境外移入病例，3人均為台灣人、均到過美國紐約市。

莊人祥說，一人為30多歲女性，3月5日至16日到美國紐約自助旅行，14日出現發冷、頭暈、流鼻水等症狀，雖在當地發病，但抵台回家後立即就醫採檢，今天確診。

第二人為20多歲男性留學生，1月23日至3月15日到美國紐約讀書，3月12日出現咳嗽症狀，3月16日入境時在機場採檢通報，雖然沒發燒，但因有症狀進行採檢，3月17日確診。

第三人為30多歲女性，2月24日至3月16日因工作需要到美國紐約，3月14日因咳嗽、喉嚨痛等症狀，搭機時也曾出現忽冷忽熱不適症狀，抵台後在機場發燒篩檢站發現體溫高達38.4度，立即採檢後返家，今天確診。（編輯：張雅淨）1090318