口罩實名制2.0 近118萬人完成預約

（中央社記者顧荃台北19日電）口罩實名制2.0預購18日截止，根據統計，扣除重複填寫與誤植內容者，共有117.8萬人完成預約，由於未超過預購量，確定不用抽籤，將於19日陸續以電子郵件寄發繳費通知。

3片口罩加上運費7元，每人須繳22元。

口罩實名制2.0預購12日開跑，民眾可透過網站或手機APP登記預購3月26日至4月1日當週份的成人口罩，共有700萬片口罩提供預購，以1人限購3片計算，共約233萬人次。

18日晚間8時截止登記後，口罩實名制2.0資訊團隊漏夜比對登記資料，扣除重複填寫與誤植內容，將近午夜時確認117.8萬人完成預約。

19日將陸續以電子郵件通知民眾進行繳費，付款期間為19日至21日，民眾可透過eMask口罩平台，以網路銀行、信用卡及ATM轉帳3種方式付款，22日系統將通知民眾至指定超商取貨。

3月26日至4月1日開放民眾到四大超商領取口罩，利用超商多媒體事務機列印領貨單據，再出示身分證、健保卡、駕照等證件領取，可不限人數為親友代領。

關貿網路公司表示，不論民眾是以「全民健保行動快易通」App或「eMask口罩預約平台」登記預購口罩，繳費時一律要先透過eMask平台，後續才能完成付款。

想替家人、朋友付款，可選擇以信用卡「併單支付」，不限人數一次可替多人繳費；ATM、網銀支付則為逐筆支付，以APP預購者，只限ATM轉帳付款。

另外，19日起，藥局通路的口罩配送數量，也將依據過去的銷售紀錄調整，部分每天賣完成人口罩的藥局，將每日增加配送50到100人份的口罩；部分存量較多的藥局則先暫停配送。不過配送到藥局的總量沒有改變，僅依據銷量重新分配數量。（編輯：劉學源）1090319