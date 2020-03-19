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口罩購買實名制
口罩實名制2.0上路，試辦預購期1週，3月19日簡訊通知付費，民眾自付運費7元，僅開放購買成人口罩，同樣是每7天可買3片，每週約有233萬人次買得到。
口罩購買實名制
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口罩購買實名制2/54

口罩實名制2.0開始付款 繳費帳號收電郵或上網查

最新更新：2020/03/19 12:07
口罩實名制2.0首波預購結束，民眾19日上午會陸續收到中華電信寄發的電子郵件，取得繳費帳號。（中央社檔案照片）
口罩實名制2.0首波預購結束，民眾19日上午會陸續收到中華電信寄發的電子郵件，取得繳費帳號。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北19日電）口罩實名制2.0首波預購結束，民眾今天上午會陸續收到中華電信寄發的電子郵件，取得繳費帳號；民眾若沒有收到郵件，也可至eMask網站以身分證號、手機末3碼查詢。

防疫資訊

口罩實名制2.0首度開放線上預購，12日至18日，民眾可透過網站或手機APP登記預購3月26日至4月1日當週份的成人口罩，共有700萬片口罩提供預購，以1人限購3片計算，共約233萬人次。

截至18日晚間8時，扣除重複填寫與誤植內容者，共有117.8萬人完成預約，由於未超過預購量，確定不用抽籤，將於19日陸續以電子郵件寄發繳費通知；3片口罩加上運費7元，每人須繳22元。

衛生福利部中央健康保險署企劃組長張鈺旋今天上午受訪時表示，預購成功的民眾上午開始會陸續收到中華電信寄發的電子郵件通知，取得繳費帳號，由於是大量寄發的郵件，每個人收到時間可能不一。

根據口罩2.0規定，透過eMask網站插卡預購的民眾，可以網路銀行、信用卡及ATM轉帳等3種方式付款，想替家人、朋友付款，可選擇以信用卡「併單支付」，不限人數一次可替多人繳費，ATM、網銀支付則為逐筆支付；以「全民健保行動快易通」APP預購的民眾只限ATM轉帳付款。

民眾若沒有收到電子郵件，也可至eMask網站輸入身分證號、登記預購手機後3碼，同樣可查詢繳費帳號。（編輯：管中維）1090319

口罩實名制2.0 12日至18日開放線上預購，預購成功的民眾19日上午開始會陸續收到中華電信寄發的電子郵件通知，取得繳費帳號。（中央社）
口罩實名制2.0 12日至18日開放線上預購，預購成功的民眾19日上午開始會陸續收到中華電信寄發的電子郵件通知，取得繳費帳號。（中央社）
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