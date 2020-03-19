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武漢肺炎防疫 新北市立運動中心博物館20日起閉館14天
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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情9/100

武漢肺炎防疫 新北市立運動中心博物館20日起閉館14天

最新更新：2020/03/19 12:09
新北市長侯友宜19日宣布，基於疫情嚴峻，防疫優先，20日開始新北市公有的封閉型集會休閒場館。（中央社檔案照片）
新北市長侯友宜19日宣布，基於疫情嚴峻，防疫優先，20日開始新北市公有的封閉型集會休閒場館。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市府今天表示，基於疫情嚴峻，防疫優先，20日開始新北市公有的封閉型集會休閒場館，包括運動中心、活動中心、博物館等，都暫停開放14天，未來將視疫情發展再彈性處理。

防疫資訊

新北市長侯友宜上午前往新莊區新北大道4段，原來的中港大排願景館，參加新北運動聚點試營運時，做以上宣布。他並向參加的員工說「抱歉，今天就暫停營運，暫時無法開幕」。

侯友宜說，公有封閉型場館暫停開放14天，是基於疫情嚴峻，確診案例不斷攀高。他也再度呼籲中央，所有從第三級旅遊警示國家回台灣的國人，也要全面篩檢、居家檢疫。

中央疫情指揮中心昨天宣布，3月5日至14日間曾到歐洲或在杜拜、埃及、土耳其，即日全數回溯居家檢疫14天，呼籲民眾儘速通報展開居家檢疫。市府民政局統計到昨晚8時約1300多人登記，市府陸續補開居家檢疫通知書。

由於宣布封閉型場館暫停開放14天，讓無預警的準備開幕員工有些失望，侯友宜進入運動據點向員工打招呼致意，並強調防疫「阻絕境外、防控境內」的必要性，將來會視疫情發展彈性調整。

市府表示，銀髮俱樂部原先早已暫停活動，目前包括鶯歌陶博館、十三行博物館、黃金博物館等封閉型藝文活動場館，與各區市民活動中心、客家文化園區、烏來泰雅民族博物館、甚至國民運動中心，都暫時停止開放14天。

新北市府教育局表示，今天（19日）起至本學期結束前，新北高中職以下學校，校園場地暫停對外開放，也不租借，盼望大眾共體時艱，讓學生在更高規格的防疫下，就學環境更安全。

教育局說，考量近日中央流行疫情指揮中心公布武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）感染個案增多，校園場地開放使用對象為不特定人員，經多方考量審慎評估，決定自19日起至本學期結束前，校園場地暫停對外開放。（編輯：方沛清）1090319

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