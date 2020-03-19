入境須居家檢疫新制 機場半日逾5000旅客返台

（中央社記者張茗喧、吳欣紜、陳怡璇台北19日電）所有入境旅客從今天凌晨0時起，均需居家檢疫14天，今天機場入境人數大幅增加，截至下午1時，約有5000名民眾入境，機場為此增加設置採檢站，旅客搭乘防疫計程車也大排長龍。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，所有入境旅客從今天凌晨0時起，均需居家檢疫14天，外籍旅客除持居留證、外交公務證明、商務履約證明、或持其他特別許可者外，一律限制入境。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天在疫情指揮中心記者會上表示，今天凌晨5時至7時入境人數最多、約有2700名，截至下午1時已有約5000名入境，原本第一及第二航廈都各有一個採檢站，因應入境人數增加，昨天晚間也緊急加設2個採檢站，共有4個檢疫點。

陳宗彥也提到，民眾從機艙門開啟入境開始，就有設置讓旅客做電子聲明的攔截點，鼓勵民眾使用，雖然今天入境人數比昨天同時段較多，但今天入境速度比昨天縮短1小時，會繼續努力。

另根據統計，今天使用電子聲明的旅客截至今天中午已達69%，陳宗彥表示，也已協調國際航空讓旅客在外站就能做電子聲明，也請觀光局協助，讓海外旅行團在入境時都採用電子聲明方式，加快機場檢疫能量。

防疫計程車部分也有緊急規劃，陳宗彥表示，包含400輛計程車、200輛租賃車，以及國光客運也協助紓解中南部旅客，呼籲旅客到中南部之後，由家人接送，或是由防疫車隊、排班計程車等。

陳宗彥也呼籲，這幾天有從歐美回來留學生家長，一定要幫孩子準備居家檢疫場所，希望家長可以親自接送，讓防疫能量紓解，避免入境旅客都仰賴防疫車隊。（編輯：陳清芳）1090319