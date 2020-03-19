民眾搶買物資 陳時中：台灣沒有恐慌的理由

（中央社記者張茗喧、陳至中、吳欣紜、陳怡璇台北19日電）國內超市傳出民眾搶買物資，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，國內本土病例不多，相較國外幾十倍的案例密集度，台灣「沒有恐慌的理由」。

陳時中下午在記者會中做出上述表示，他說，指揮中心已對各行各業祭出相關指引，但考量目前疫情，現階段僅會對特定場合做剛性規定，其餘場所不會訂出剛性規定。

至於為何不對外籍人士入境限制訂定期限，陳時中說，入境管理會根據疫情狀況改變，不希望先訂期限，再臨時變來變去，畢竟疫情變化速度相當快，不宜事先做出承諾。

他以上週為例，歐洲死亡人數1000多人，僅一週已經爆增至8000例，大家都預期歐洲有大流行，但也沒想到會來得這麼快，因此不想預先宣布相關規定的期限。（編輯：管中維）1090319

武漢肺炎疫情嚴峻，近來有民眾赴大賣場大量採買各式民生物品，部分賣場業者為防民眾搶購，19日起張貼公告，針對衛生紙、衛生棉、米和尿布實施限購，防止囤貨狀況發生。中央社記者林俊耀攝 109年3月19日

陳時中：世界貨運沒中斷 沒必要搶購物資

（中央社台北19日綜合報導）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，世界貨運沒中斷，現在相對也沒旅遊團進台灣、人口沒大量增加，物資本來就在，沒必要過度搶購，囤積更是法律不允許。

他說，行政院長蘇貞昌常講一句話，「相搶就不夠，相讓就有剩」；如果搶購，物資再多都不夠，但如果大家撙節使用，物資就一定會剩、一定夠。

陳時中下午在指揮中心記者會表示，（武漢肺炎）確診案例多，防疫、醫療壓力確實非常大，但對社會的壓力其實沒那麼大。現在正在守境外移入與社區傳播，如果疫情進到社區傳播，問題就相對大、變不可控，這兩週全力防疫。（編輯：李明宗）1090319