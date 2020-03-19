預防群聚感染 台東縣府試辦居家辦公

（中央社記者盧太城台東縣19日電）武漢肺炎疫情延燒，為預防群聚感染，台東縣政府試辦分區辦公及居家辦公併行，其中將有1/3員工居家辦公。

台東縣政府人事處今天表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，儘管台東現在是「零確診」情況，台東縣政府仍規劃超前部署、提前防範，完成辦公相關應變措施，包括出入口管制量測體溫，以及規劃分區辦公、居家辦公、人力備援等方式。

人事處表示，人事處已於3月11日至13日分組演練「居家」及「分區」辦公措施，讓同仁充分瞭解異地辦公模式。

今、明（19、20日）2天則擴大全面於各單位試辦，各局處2/3人力於現地空間分組分區辦公，每個區域的人員由不同出入口進出辦公室，避免傳染，另1/3人員採居家辦公。

今天演練範圍還有測試公文處理等業務資訊系統、文書資料傳送消毒作業、網路硬碟存取及視訊會議等。

台東縣長饒慶鈴表示，這次試辦之後會再評估資安及系統穩定性、感染風險、各業務屬性的辦公模式及對公務影響等，並蒐集各單位主管意見，滾動式檢討修正台東縣政府的應變措施。（編輯：陳俊碩）1090319