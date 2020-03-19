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本土案例或未知感染病例增 恐為疫情升溫警訊

最新更新：2020/03/19 16:25

（中央社記者張茗喧、吳欣紜、陳怡璇台北19日電）武漢肺炎延燒，蔡總統、指揮中心指揮官陳時中紛紛強調未來2週是關鍵。指揮中心社區防疫組副組長莊人祥說，若本土病例、未知感染源病例增加，恐是疫情升溫警訊。

莊人祥會後接受媒體採訪時表示，未來14天之所以是關鍵，主因在於目前歐洲的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情處於高峰，加上許多住在歐美的台灣人紛紛回台，昨天確診的23例也以境外移入為主。

莊人祥說，境外移入個案激增不是因為回台者多，而是回台者陽性個案多，可以合理懷疑未來幾天都會是這樣的狀況。

他強調，境外移入個案病例的增加也讓民眾、醫師有所警覺，但根據觀察，確診個案不是居家檢疫、隔離，就是機場採檢找出的個案，就連自主健康管理者都做到居家檢疫的強度，代表民眾相當配合。

莊人祥指出，未來境外移入個案若持續增加，民眾無需意外，但這些病例的增加「確實是一個威脅」，若能及早偵測到境外移入，可望避免本土感染，對國內疫情管控是好的指標，若比例持續這麼懸殊，民眾可放心。

莊人祥也提到，但若本土病例數有攀升的狀況、未知感染源病例增加，都是疫情升溫警訊。（編輯：陳清芳）1090319

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