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油價有望再降 汽柴油下週估跌1.3元及1.4元

最新更新：2020/03/20 11:23
根據中油公式，預估汽柴油下週起每公升各調降新台幣1.3、1.4元。（中央社檔案照片）
根據中油公式，預估汽柴油下週起每公升各調降新台幣1.3、1.4元。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）油價有望連續大跌，根據中油公式，預估汽柴油下週起每公升各調降新台幣1.3、1.4元，95無鉛汽油每公升20.5元，實際價格依中油22日公布為準。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽、柴油每公升約各調降1.3、1.4元。

如依預估，92無鉛汽油每公升19元，95無鉛汽油每公升20.5元，98無鉛汽油每公升22.5元，超級柴油每公升16.3元，創2016年2月以來新低價。本週汽油已調降3.8元，汽油2週每公升累積跌幅可望達5.1元，若加滿50公升油箱，將省下255元，相當省下3個便當錢。

武漢肺炎蔓延全球，歐洲成肺炎重災區，美國各州全數失守，肺炎為經濟前景蒙塵，同時削弱能源需求，國際原油價格持續下挫，加上產油國間又掀起油價之爭，導致原油極速跳水。

不過，美國總統川普考慮將在適時介入石油價格戰，19日油價飆漲近24%，從18年低點回升，創史上最大單日漲幅。

根據中油官網，累算至3月19日7D3B週均價為28.09美元，較上週33.66美元下跌5.57美元；新台幣兌美元匯率30.313元，較上週30.124元貶值0.189元。（編輯：趙蔚蘭）1090320

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