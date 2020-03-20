醫護舉牌17字宣導防疫 網友迴響熱烈

（中央社記者楊思瑞台南20日電）「為了你，我堅守崗位；為了我，請你堅守在家」，有三軍總醫院的呼吸治療師號召同事，拿著寫下這17字的紙張拍照，宣導防疫。在臉書的貼文引來大批網友轉傳，為醫護人員打氣。

呼吸治療師Coke Kang在個人臉書發文表示，最近2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）個案急劇增加讓大家很緊繃，因為這一兩週是關鍵期，也一直宣導大家不要去公共場合。還在想要怎麼宣導一般人待在家裡，不要出門趴趴走；這幾天在國外網站看到醫療人員的宣導字句，很想拿來引用。

Coke Kang表示，身為小小的呼吸治療師，希望能夠盡一份心力。拿出紙張寫出一些字句，拍了幾張照片宣導。他們想表達的是，醫療人員為了大家會堅守崗位共同抗疫；一般民眾可以做的就是為了醫療人員，盡量不要去公眾場合趴趴走，請大家堅守在家共同防疫。

「謝謝你們，我們一定願意配合」、「感謝全台灣的醫護人員」、「請記得按時吃飯休息保護好自己」。這則貼文發出後，到今天下午不到一天時間，引來近3萬名網友分享，數千名網友留言，為投入防疫工作的醫護人員打氣，也為台灣防疫工作加油。（編輯：孫承武）1090320