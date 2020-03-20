口罩實名制21日0時起機場開賣 3片50元

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中20日在記者會中宣布，自21日凌晨零時起，將在機場販售實名制口罩，成人口罩一樣是7天3片、兒童口罩7天5片，價格為新台幣50元。中央社記者王騰毅攝 109年3月20日

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北20日電）為了讓回國旅客有口罩可用，指揮中心指揮官陳時中今天宣布，21日0時起將在5處機場免稅商店前販售實名制口罩，成人口罩一樣是7天3片、兒童口罩7天5片，每份50元。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中宣布此消息。

他表示，明天起提供國內5處機場免稅商店代為代售徵用的口罩給入境旅客，旅客只要持登機證及護照或是購買機票的旅行文件，即可至機場入境免稅商店即可購買。

口罩價格每份新台幣50元或美金2元，每人限購1份（成人型3片或兒童型5片），旅客如為本國籍或有居留證者，其口罩採購紀錄將併入口罩實名制，並與健保署與移民署資訊系統勾稽避免重複購買。

陳時中強調，機場免稅商店是配合政府代為代售徵用物資，收取費用全數繳納國庫，免稅店「一毛都沒賺」。

指揮中心資訊組副組長龐一鳴表示，所有機場免稅店都會販售，這2天已陸續將口罩配發到各機場，暫訂每週配送桃園機場7萬份成人型口罩、1萬份兒童口罩；松山機場2000份成人型口罩、200份兒童口罩；台中航空站1500份成人型口罩、200份兒童口罩；台南航空站500份成人型口罩、50份兒童口罩；高雄國際航空站3600份成人型口罩、200份兒童口罩，配送數量將視入境旅客人數狀況再做調整。（編輯：黃世雅）1090320