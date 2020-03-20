更多編輯台推薦新聞：
網友熱議超級整除日 錯過今天再等5年
生活

網友熱議超級整除日 錯過今天再等5年

武漢肺炎疫情更甚SARS重創觀光 央行：難有V型反彈
產經

武漢肺炎疫情更甚SARS重創觀光 央行：難有V型反彈

武漢肺炎／摩納哥親王確診 全球國家元首第一例
國際

武漢肺炎／摩納哥親王確診 全球國家元首第一例

武漢肺炎治療 美加速進程寄望抗瘧疾藥物
國際

武漢肺炎治療 美加速進程寄望抗瘧疾藥物

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
全球央行齊寬鬆 亞幣回穩新台幣強升逾2角
首頁 / 生活
新聞專題
口罩購買實名制
口罩實名制2.0上路，試辦預購期1週，3月19日簡訊通知付費，民眾自付運費7元，僅開放購買成人口罩，同樣是每7天可買3片，每週約有233萬人次買得到。
口罩購買實名制
新聞專題
口罩購買實名制2/57

口罩實名制21日0時起機場開賣 3片50元

最新更新：2020/03/20 17:06
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中20日在記者會中宣布，自21日凌晨零時起，將在機場販售實名制口罩，成人口罩一樣是7天3片、兒童口罩7天5片，價格為新台幣50元。中央社記者王騰毅攝 109年3月20日
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中20日在記者會中宣布，自21日凌晨零時起，將在機場販售實名制口罩，成人口罩一樣是7天3片、兒童口罩7天5片，價格為新台幣50元。中央社記者王騰毅攝 109年3月20日

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北20日電）為了讓回國旅客有口罩可用，指揮中心指揮官陳時中今天宣布，21日0時起將在5處機場免稅商店前販售實名制口罩，成人口罩一樣是7天3片、兒童口罩7天5片，每份50元。

防疫資訊

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中宣布此消息。

他表示，明天起提供國內5處機場免稅商店代為代售徵用的口罩給入境旅客，旅客只要持登機證及護照或是購買機票的旅行文件，即可至機場入境免稅商店即可購買。

口罩價格每份新台幣50元或美金2元，每人限購1份（成人型3片或兒童型5片），旅客如為本國籍或有居留證者，其口罩採購紀錄將併入口罩實名制，並與健保署與移民署資訊系統勾稽避免重複購買。

陳時中強調，機場免稅商店是配合政府代為代售徵用物資，收取費用全數繳納國庫，免稅店「一毛都沒賺」。

指揮中心資訊組副組長龐一鳴表示，所有機場免稅店都會販售，這2天已陸續將口罩配發到各機場，暫訂每週配送桃園機場7萬份成人型口罩、1萬份兒童口罩；松山機場2000份成人型口罩、200份兒童口罩；台中航空站1500份成人型口罩、200份兒童口罩；台南航空站500份成人型口罩、50份兒童口罩；高雄國際航空站3600份成人型口罩、200份兒童口罩，配送數量將視入境旅客人數狀況再做調整。（編輯：黃世雅）1090320

延伸閱讀
武漢肺炎新增27例1人不治 累計135例2死武漢肺炎死亡第2例 80多歲慢性病者併發敗血症亡北部高中群聚增至3人 同班女同學染疫蘇貞昌：口罩登記不是先搶先贏 額度不夠會抽籤口罩實名制2.0 網路系統擴3倍備戰700萬人次蘇貞昌：口罩實名制成功 感謝台灣最好健保制度
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報