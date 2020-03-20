更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎／彰縣警夫妻遊土耳其 提前返台居家檢疫
社會

武漢肺炎／彰縣警夫妻遊土耳其 提前返台居家檢疫

網友熱議超級整除日 錯過今天再等5年
生活

網友熱議超級整除日 錯過今天再等5年

武漢肺炎疫情更甚SARS重創觀光 央行：難有V型反彈
產經

武漢肺炎疫情更甚SARS重創觀光 央行：難有V型反彈

武漢肺炎／摩納哥親王確診 全球國家元首第一例
國際

武漢肺炎／摩納哥親王確診 全球國家元首第一例

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
投身第一線抗疫不喊苦 醫護：願和阿中部長護台灣
首頁 / 生活

留學生染疫引網友撻伐 陳時中：遇險自然想回母國

最新更新：2020/03/20 17:41

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北20日電）武漢肺炎境外移入激增，多為留學生，引發網友撻伐。指揮中心指揮官陳時中認為，這些人非明知故犯，而且當國外有危險，自然會想到母國，「母國怎麼可以拋棄他們呢」。

陳時中今天下午在記者會中表示，近期許多留學生染疫後，造成國內民眾不諒解，但他認為3月14日以前的歐洲、中亞並沒有嚴格限制，直到3月19日以後才全面提出限制。

在此之前，在相關國家的留學生或旅遊者不僅受了很多苦，也不是故意到那邊的，畢竟因為當時沒有這樣的規定，陳時中呼籲各界以同理心看待，不要仇視前段日子出國的民眾，但如今疫情嚴峻，今後若還要出國，被大家罵「真的也沒話說」。

陳時中也呼籲，不要責備國外回台的留學生，因為當國外有危險時，唯一想到的是母國，「母國怎麼可以拋棄他們呢」，當然有的國外環境很好，安全不是太大得問題，因此不見得要趕回來，但若有回台的需要，務必配合14天居家檢疫規定。

陳時中說，未來因應回台人潮，一定會有壓力，但大家要一起克服，若有症狀務必儘速通報、配合篩檢，希望這兩週能安然度過。（編輯：黃世雅）1090320

延伸閱讀
英國擬讓6成人染疫獲保護力 陳時中：台灣不會做居家檢疫預算估13萬人 指揮中心：依疫情初期初估防社區感染關鍵三個月 陳時中：備戰歐洲疫情

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報