留學生染疫引網友撻伐 陳時中：遇險自然想回母國

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北20日電）武漢肺炎境外移入激增，多為留學生，引發網友撻伐。指揮中心指揮官陳時中認為，這些人非明知故犯，而且當國外有危險，自然會想到母國，「母國怎麼可以拋棄他們呢」。

陳時中今天下午在記者會中表示，近期許多留學生染疫後，造成國內民眾不諒解，但他認為3月14日以前的歐洲、中亞並沒有嚴格限制，直到3月19日以後才全面提出限制。

在此之前，在相關國家的留學生或旅遊者不僅受了很多苦，也不是故意到那邊的，畢竟因為當時沒有這樣的規定，陳時中呼籲各界以同理心看待，不要仇視前段日子出國的民眾，但如今疫情嚴峻，今後若還要出國，被大家罵「真的也沒話說」。

陳時中也呼籲，不要責備國外回台的留學生，因為當國外有危險時，唯一想到的是母國，「母國怎麼可以拋棄他們呢」，當然有的國外環境很好，安全不是太大得問題，因此不見得要趕回來，但若有回台的需要，務必配合14天居家檢疫規定。

陳時中說，未來因應回台人潮，一定會有壓力，但大家要一起克服，若有症狀務必儘速通報、配合篩檢，希望這兩週能安然度過。（編輯：黃世雅）1090320