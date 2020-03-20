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移工入境居家檢疫 指揮中心提供400床

最新更新：2020/03/20 19:37

（中央社記者吳欣紜、張茗喧台北20日電）移工入境須居家檢疫14天，疫情指揮中心今天說，仲介需協助看護工跟幫傭集中檢疫14天，且已提供400床，有必要可申請並付費使用。

防疫武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心宣布19日起非本國籍限制入境，包含移工在內，入境者須居家檢疫14天。

有媒體今天在疫情中心記者會上詢問，有雇主跟民眾擔憂看護工跟幫傭必須負擔家屬跟移工的雙重照顧責任，希望政府公共資源可以投入，像是先到政府指定處所14天、由政府負擔等。

對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，移工部分已經請勞動部提出計畫要求雇主跟仲介公司負責，產業移工由雇主跟仲介公司一起做好居家檢疫14天，看護工跟幫傭部分，因為本來就住在雇主家，如果進入雇主家裡可能形成負擔，因為家裡可能有長輩、跟身體需要照顧的人。

陳宗彥表示，看護工跟幫傭部分，將要求仲介公司必須集中檢疫14天，視健康狀況才能到雇主家執行工作，疫情指揮中心也協助提供400床檢疫場所，仲介公司有必要可以付費使用。

勞動部則表示，雇主引進移工後如果沒有能力安排居家檢疫處所，應洽詢得否入住各地防疫旅館，或洽地方勞工主管機關協助入住衛生福利部辦理集中檢疫場所，費用由雇主負擔，且應於第一天入住就付清14天費用，收費金額及相關入住程序，應洽移工居住地的地方衛生主管機關。（編輯：吳協昌）10900320

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