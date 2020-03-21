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日本添51人確診武漢肺炎 累計1728人確診

最新更新：2020/03/21 01:02

（中央社記者楊明珠20日專電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在全球迅速蔓延，日本今天新增51人確診武漢肺炎，在日本境內、從中國武漢搭包機返國，及鑽石公主號郵輪的確診者共1728人。

有關武漢肺炎疫情在日本的情況，日本各自治體、厚生勞動省的統計顯示，截至晚間9時（台灣時間8時）為止，千葉縣、兵庫縣、大分縣等15個自治體共51人確診，東京都、愛知縣等各有一人死亡。在日本確診的人數及從武漢搭包機返國確診者共1016人，加上鑽石公主號郵輪712人確診，共1728人確診。

其中，在日本境內確診者有35人死亡，鑽石公主號郵輪確診者7人死亡，總計有42人死亡。

在日本境內確診以及來自中國的觀光客、返國者等確診者共1016人。其中，北海道158人、愛知縣139人、東京都129人、大阪府123人、兵庫縣101人。

搭包機從武漢返國確診者有14人。厚生勞動省職員、檢疫官、在機場執行檢疫確診者等有21人。

截至19日為止，重症者有61人（日本境內確診者49人、鑽石公主號郵輪確診者12人），確診者因病情改善出院者有766人（日本境內確診者215人、鑽石公主號郵輪551人）。（編輯：徐睿承）。1090321

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