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逾1萬人確診 德民眾對政府疫情處理滿意

最新更新：2020/03/21 02:14

（中央社記者林育立柏林20日專電）德國武漢肺炎超過1萬人確診，為了抗疫學校和商店關門，人民行動備受限制，根據民調，多數民眾對政府的防疫措施感到滿意。

根據國家級疾病防治機構羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）的統計，德國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例有13957人，比前一天增加2958例，至今共有31人死亡。

為阻止疫情擴大，德國的學校、商店、電影院、博物館過去一週陸續關閉，車廠的生產線停工，愈來愈多餐廳關門，公共生活幾乎停擺，僅有超市、藥房、銀行還繼續營業。

儘管民眾幾乎足不出戶，行動備受限制，根據民調，多數德國民眾對政府的危機處理表示滿意。

根據全國最大電視台德國第一電視台（ARD）的民調，近半數民眾擔心自己或家人被感染，比例比半個月前增加1倍，不過也有另一半的民眾不擔心。

被問到對政府防疫作為的看法時，多達2/3的民眾表示滿意，不過也有1/3的人不滿。

防疫主管官員、科赫研究所所長維勒（Lothar Wieler）今天表示，德國目前進入大流行的初期階段，他呼籲社會大眾減少社交，盡可能在家，如果出門也最好與他人至少保持1.5公尺至2公尺的距離，疫情才可能減緩。

科赫研究所預估，全球性的傳染將持續2年，目前的防疫重點是降低病毒擴散的速度，以免醫療體系無法負荷。（編輯：徐睿承）1090321

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