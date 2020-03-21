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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情12/100

中研院確診武漢肺炎病例 未參加疫苗研發

最新更新：2020/03/21 11:36
武漢肺炎疫情升溫，中研院公告，院內有1人確診，已就醫進行診治，防疫醫療團隊掌握其接觸者，曾近距離接觸者16人進行居家隔離。院方21日表示，包含確診者、居家隔離者都沒有參與院內對外工作，也沒有參與防疫、疫苗等研究研發工作。中央社記者王飛華攝　109年3月21日
武漢肺炎疫情升溫，中研院公告，院內有1人確診，已就醫進行診治，防疫醫療團隊掌握其接觸者，曾近距離接觸者16人進行居家隔離。院方21日表示，包含確診者、居家隔離者都沒有參與院內對外工作，也沒有參與防疫、疫苗等研究研發工作。中央社記者王飛華攝　109年3月21日

（中央社記者吳欣紜台北21日電）中研院昨天出現一名武漢肺炎確診個案，中研院總務處處長張剛維今天說，包含確診者、居家隔離者都沒有參與院內對外工作，也沒有參與防疫、疫苗等研究研發工作。

防疫資訊

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情升溫，中研院昨天在官網公告，院內1人確診病例，已就醫進行診治，防疫醫療團隊掌握其接觸者，曾近距離接觸者16人將進行居家隔離，另有25名同仁要自主健康管理。

張剛維今天出面說明中研院出現確診武漢肺炎個案後續處理情形。張剛維表示，確診個案沒有參與院內對外工作，也沒有參與近期院內防疫的研究工作。

張剛維指出，中研院防疫工作春節就開始進行，每棟大樓都有門禁管理，進出大樓都要出示識別證、登記健康紀錄表，若要進出封閉空間，呼籲同仁盡量戴口罩。另外，雖然開放空間沒辦法禁止民眾進入，但只要進入室內都必須強制量測體溫，且未來訪客都需登記，否則不得進入室內。

張剛維表示，中研院日前也已強烈建議院內同仁不要出國，院方也已經掌握近期自國外返台同仁及受邀來訪外籍人士名冊，會要求依照中央流行疫情指揮中心規定做居家檢疫或自主健康管理，並主動關懷；這週院內也會開始異地辦公、居家辦公、展館管制等辦公模式。

張剛維說，目前院內包含學生約有6000多人，消毒作業一直在進行，未來也會增加消毒密度。（編輯：陳俊碩）1090321

中央研究院公告，院內有1人確診武漢肺炎，已就醫進行妥善診治，曾近距離接觸者16人進行居家隔離。院方21日上午召開記者會，由中研院總務處長張剛維（圖）針對疫情對外說明。中央社記者王飛華攝　109年3月21日
中央研究院公告，院內有1人確診武漢肺炎，已就醫進行妥善診治，曾近距離接觸者16人進行居家隔離。院方21日上午召開記者會，由中研院總務處長張剛維（圖）針對疫情對外說明。中央社記者王飛華攝　109年3月21日
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