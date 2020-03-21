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口罩購買實名制
口罩實名制2.0上路，試辦預購期1週，3月19日簡訊通知付費，民眾自付運費7元，僅開放購買成人口罩，同樣是每7天可買3片，每週約有233萬人次買得到。
口罩購買實名制
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口罩購買實名制2/58

口罩2.0首波預購117萬人 繳費期限只到晚間8時

最新更新：2020/03/21 11:47
口罩實名制2.0版首播預購付款期限到21日晚間8時止，26日到4月1日就可到超商領口罩。（中央社檔案照片）
口罩實名制2.0版首播預購付款期限到21日晚間8時止，26日到4月1日就可到超商領口罩。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北21日電）口罩實名制2.0版12日到18日開放民眾線上預購成人口罩，首波117.8萬人預購，須付新台幣22元才可完成購買程序，付款期限到今天晚間8時止，26日到4月1日就可到超商領口罩。

繳費完成者將於22日收到超商取貨通知，第二輪口罩預購25日上路，預購後4月2日領取，未來每週執行。

口罩實名制2.0，民眾透過網站或手機APP登記預購26日到4月1日當週份成人口罩，共提供233萬人份，由於僅117.8萬人預購，所有人都買得到。

透過eMask網站讀卡預購民眾，可以網路銀行、信用卡及ATM轉帳付款。想替家人、朋友付款，可選擇以信用卡「併單支付」，不限人數、一次可替多人繳費，ATM、網銀支付則為逐筆支付；以「全民健保行動快易通」APP預購民眾只限ATM轉帳付款。

參與預購者可依電子郵件通知繳費，或到eMask網站輸入身分證號、登記預購手機後3碼查詢繳費帳號。（編輯：李明宗）1090321

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