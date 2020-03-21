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台北血液庫存快見底 AB型只能再撐3.4天

最新更新：2020/03/21 11:53

（中央社記者張茗喧台北21日電）台北血液庫存告急，血液基金會最新統計，台北地區血液庫存僅剩5天用量，其中AB型最缺、只能再撐3.4天，呼籲民眾挽袖捐血；此外，疫情升溫，19日起曾出國者將暫緩捐血28天。

根據血液基金會最新統計，台北地區所有血型的血液庫存量都偏低，平均僅剩下5天用量，不足7天安全庫存量，其中以AB型最缺、僅剩3.4天，O型剩4.7天、A型5.1天、B型6天。

新竹地區血液庫存平均剩下6.5天，其中以A型剩4.7天最缺，其次是O型6.6天、AB型7.6天、B型8.3天。

台中地區平均剩7.4天，其中以O型剩6.2天較缺，其餘AB型、A型、B型均達7天以上安全庫存量；台南、高雄地區血液庫存狀況還算夠，平均庫存均超過7天安全庫存。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒全球，中央流行疫情指揮中心昨天宣布將全球旅遊建議等級升至第三級警告，呼籲民眾避免所有非必要海外旅遊，回國者一律居家檢疫14天。

為了確保用血安全，血液基金會也發出聲明，強調自3月19日起曾出國的民眾，回國後都需暫緩捐血28天，以確保血品安全；如有曾被確診感染武漢肺炎而治療痊癒者及曾與確定病例的密切接觸者，也須暫緩捐血28天。

血液基金會強調，該會已要求第一線工作人員及志工加強防疫措施，包括自我健康監控、全程配戴口罩，各捐血點均落實捐血人測量體溫及手部消毒、健康問診，並加強捐血場所通風、消毒頻率等措施，確保捐血人在安全的環境中完成捐血，請捐血人安心。（編輯：方沛清）1090321

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