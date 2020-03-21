衛生紙泡麵全力供貨 未來兩週不斷電生產

因應武漢肺炎疫情蔓延，造成民生物資搶購的情況，衛生紙、泡麵製造商允諾，未來兩週將會24小時全力生產，讓民眾都能買到。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北21日電）因應武漢肺炎疫情蔓延，造成民生物資搶購的情況，經濟部邀集衛生紙、泡麵製造商開會討論。業者允諾，未來兩週將會24小時全力生產，讓民眾都能買到。

近日各大賣場、超市的衛生紙、泡麵被搶購一空。經濟部表示，產量無虞，呼籲民眾不要過度恐慌。

今天上午，經濟部邀請國內主要衛生紙、泡麵製造商到部內開會，了解目前生產情形，以及未來的規劃。

經濟部表示，衛生紙製造商永豐餘、正隆、金盛世分別由董事長、總經理出席，泡麵製造商統一、維力公司派代表與會，這兩個產業都表達願意配合政府政策，承諾將會連續兩週，24小時全天候生產。

對於業者願意在未來兩週，把物資的產量衝起來，穩定民心，經濟部長沈榮津表示感謝，同時允諾，若在趕工期間遇到困難，經濟部會協助排除。

此外，經濟部也感謝家樂福、愛買、好市多、大潤發、全聯等各大賣場，在與政府討論後，實施衛生紙一人限買一串的措施，確保民眾都買的到。經濟部表示，實施限買一串的政策，主要是因為有極少數人當成批發，直接買到爆，在比較熱門的賣場，工作人員一天內就得幫衛生紙補貨上架50次。

經濟部強調，衛生紙是民生必需品，每個人都需要，賣場限買一串，這樣大家都可以買，否則現場補貨人員補到手軟。與會的衛生紙製造商已承諾會全天候生產，大家都可以買、慢慢買。真的用量大，可以隔天再來買，共同體恤補貨到手軟的工作人員。（編輯：鄭雪文）1090321