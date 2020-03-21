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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情9/100

中研院確診個案 活動範圍以物理所為主

最新更新：2020/03/21 21:55
中研院研究人員染疫，中央流行疫情指揮中心21日表示，確診者相關接觸者共有16人居家隔離，其中3人檢驗中、13人待採檢，另有25人將進行自主健康管理。圖為中研院院區。中央社記者王飛華攝　109年3月21日
中研院研究人員染疫，中央流行疫情指揮中心21日表示，確診者相關接觸者共有16人居家隔離，其中3人檢驗中、13人待採檢，另有25人將進行自主健康管理。圖為中研院院區。中央社記者王飛華攝　109年3月21日

（中央社記者吳欣紜台北21日電）中研院出現一名武漢肺炎確診個案，中研院防疫指揮小組今天表示，這名確診個案活動範圍以物理所為主，並未前往其他建築物，呼籲院內同仁不需過度恐慌。

中研院防疫指揮小組今天在中研院官網公告，經過詳細訪查，院內確診個案在確診前2日，也就是18、19日並未到院活動，而其16、17日活動範圍以物理所建築物為主，並未前往其他建築物。

公告指出，確診個案自覺身體不適、生病期間都有配戴口罩並主動就醫，目前已進行妥善診治，至於其接觸人員也都獲通知，並視狀況居家隔離或居家檢疫，由防疫指揮中心持續採檢中。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情升溫，中研院今昨天在官網公告，院內一人確診病例，已就醫進行診治，防疫醫療團隊掌握接觸者、曾近距離接觸者16人進行居家隔離。（編輯：屈享平）1090321

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地機族
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