中研院確診個案 活動範圍以物理所為主

中研院研究人員染疫，中央流行疫情指揮中心21日表示，確診者相關接觸者共有16人居家隔離，其中3人檢驗中、13人待採檢，另有25人將進行自主健康管理。圖為中研院院區。中央社記者王飛華攝 109年3月21日

（中央社記者吳欣紜台北21日電）中研院出現一名武漢肺炎確診個案，中研院防疫指揮小組今天表示，這名確診個案活動範圍以物理所為主，並未前往其他建築物，呼籲院內同仁不需過度恐慌。

中研院防疫指揮小組今天在中研院官網公告，經過詳細訪查，院內確診個案在確診前2日，也就是18、19日並未到院活動，而其16、17日活動範圍以物理所建築物為主，並未前往其他建築物。

公告指出，確診個案自覺身體不適、生病期間都有配戴口罩並主動就醫，目前已進行妥善診治，至於其接觸人員也都獲通知，並視狀況居家隔離或居家檢疫，由防疫指揮中心持續採檢中。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情升溫，中研院今昨天在官網公告，院內一人確診病例，已就醫進行診治，防疫醫療團隊掌握接觸者、曾近距離接觸者16人進行居家隔離。（編輯：屈享平）1090321