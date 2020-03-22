門諾醫師賴賢勇設計防疫插管箱 美醫界取經

（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）武漢肺炎疫情延燒，花蓮門諾醫院醫務部主任賴賢勇自製透明壓克力板「插管箱」防疫，他公開設計草圖，今天完成國際登錄並放上載點「無償開放免費下載」，網友讚台灣之光。

也是門諾醫院麻醉科醫師賴賢勇在臉書分享：「原本是中國的醫界朋友，在一月初疫情開始時，希望我設計一個設備，讓「醫療資源匱乏」的基層單位，在面對處理武漢肺炎患者時，有多一些的保護。

但沒想到的，目前詢問最多、最需要的卻是美國的醫界朋友。Medical overload 是一月時我就提出來，影響癒後的最重要關鍵因素。這個設計，從來就不是要用來營利的，也沒有必要做的太精緻，因為它只是要拿來救急用的。」

許多網友也分享並稱讚賴賢勇超級大愛、是無私的「大醫王」，更有人讚他是「台灣之光」。

賴賢勇自行設計製作透明壓克力板「插管箱」防疫，直接罩在患者頭部執行治療程序，降低遭患者飛沫噴濺的風險。昨天公開手繪設計圖，今天完成國際登錄，提供網址給醫護人員無償免費下載使用，內容包括最新的設計圖、內容說明等，介紹十分詳細。（編輯：李亨山）1090322