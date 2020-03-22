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武漢肺炎／24日零時起禁來台轉機 暫訂實施2週
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新北公有納骨塔清明分流進場 侯友宜籲線上追思

最新更新：2020/03/22 16:04

（中央社記者王鴻國新北22日電）清明節將屆，為避免掃墓人群聚集造成武漢肺炎防疫破口，新北市長侯友宜今天表示，公有納骨塔將嚴格分流管控進場人數，以確保1公尺安全間距。呼籲民眾多採線上追思系統。

侯友宜今天視察「樹林生命紀念館」了解各項武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫措施，他接受媒體聯訪時，呼籲民眾清明掃墓盡量採用電子追思系統祭拜。

他表示，如果要現場掃墓，公有納骨塔將嚴格分流管控進場人數，以「樹林生命紀念館」為例，大型納骨塔一次只能進50人，50人祭拜完了才能讓下一批50人進場，大家在祭拜時都要有1公尺安全間距。

他表示，未來兩三週是疫情高漲、最艱困的時候，國人一定要面對這樣一個疫情，永遠要記得預防遠勝於治療，當境外沒辦法阻絕，進到境內的時候，就要全面的圍堵，各個擊破，把它控制在一定的範圍裡面。

若發生交叉感染、群聚感染及擴散時，整個治療端、醫療體系一定會承受更大的壓力，甚至會崩盤；目前負壓隔離病床已經用到7成了，一定要全面圍堵住，限制某部分不要去交叉感染、群聚感染，才可以讓醫療體系足以應付這一場戰役。

媒體詢及有專家建議說，如果未來發生大規模的社區感染，校園應清空2到3週等問題，侯友宜表示，任何地方的「清空計畫」都是要準備的項目，除了醫院外，學校及所有的集會的公有場所，包括辦公廳舍的異地辦公，都是「清空計畫」的一環。

他強調，校園萬一停課了，線上教學補課如何即時去作回應，也準備好了，請大家安心，「我們不希望發生走到這一步，但是我們必須要做好最壞的打算，做最好的準備」。

此外，侯友宜今天上午也主持第27次災害應變會議表示，在公有封閉型場館暫停開放14天下，市府聯合查察關懷小組將啟動私有場館的查察關懷行動，針對KTV等室內密閉空間查察，確保沒有境外回國應居家檢疫民眾出入，以免造成防疫破口。（編輯：李錫璋）1090322

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